MEF y BCR trabajarán en conjunto para fortalecer políticas públicas: ¿Qué implica esta colaboración?

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, brindó una conferencia de prensa en la que detalló los resultados de su reciente encuentro con Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), enfocándose en la cooperación interinstitucional y el futuro del ente emisor.

La ministra Miralles dio a conocer que el punto central de la coordinación fue la disposición del BCR a colaborar estrechamente con el MEF: "Nos ha ofrecido el apoyo técnico para mejorar la aplicación de nuestras políticas públicas".

La ministra recordó que este tipo de colaboración tiene un precedente histórico dentro de la administración pública. "Yo he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas hace varios años y recuerdo que había un equipo destacado del Banco Central que articuladamente trabajaba con las direcciones generales del Ministerio de Economía y Finanzas".

Según la ministra, esta colaboración ha sido solicitada nuevamente por el MEF, y existe "total disposición del señor presidente del Banco Central de hacerlo".

La importancia de la consolidación de fuerzas

Miralles enfatizó la importancia de la unión de esfuerzos en el contexto actual, señalando que esta debe ser la guía del gobierno entrante. "Creo que este gobierno de transición no tiene que llevar a que todas las fuerzas juntas puedan generar mejores resultados".

Respecto a la implementación de este equipo de trabajo conjunto, la ministra indicó que los detalles están siendo coordinados. Sin embargo, proyectó un plazo definido para el inicio de las labores en áreas críticas: "yo esperaría que en las siguientes semanas ya se consolide para ciertos temas prioritarios que hemos definido".

Finalmente, la ministra Miralles dedicó palabras de reconocimiento a la gestión del Banco Central, destacando su rol en la estabilidad nacional.

En cuanto a la permanencia de Julio Velarde al frente del BCR, la ministra aclaró que la decisión es personal. No obstante, informó que "nos comentó que él está preparando a su equipo técnico para sucederlo".