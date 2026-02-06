Megapuerto de Chancay: Cosco Shipping asegura que no habrá problemas en las tarifas

Tras el reciente fallo judicial que favorece a Cosco Shipping Ports Chancay Perú, el abogado de la empresa, Ramiro Portocarrero, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se pronunció sobre el impacto de esta decisión en el funcionamiento del megapuerto.

Según el especialista, la libre competencia con otros terminales, como el del Callao, garantiza que no habrá irregularidades ni problemas con las tarifas, calificando la preocupación por una regulación estricta de precios como un "falso problema".

La competencia como regulador natural

Portocarrero explicó que, en un mercado donde existe competencia directa, la intervención de un organismo regulador para fijar precios no es necesaria.

"Ahorita el problema de las tarifas, yo diría que es un falso problema porque el problema de las tarifas se propone cuando no hay competencia y entonces tiene que venir un regulador a poner una tarifa", señaló el abogado.

En ese sentido, destacó que el Megapuerto de Chancay y los terminales del Callao son "intercambiables" para las naves que realizan trayectos de larga distancia, lo que obliga a los operadores a disciplinarse entre sí para atraer clientes.

"Aquí el mejor policía, como le decía, es el mercado. Si algo falla en Cosco se irán al puerto del terminal norte del Callao o del terminal sur del Callao", sentenció.

Un régimen distinto al del Callao

El Poder Judicial ha ratificado que el Megapuerto de Chancay opera bajo un régimen de inversión privada a "riesgo y ventura", lo que lo diferencia de las concesiones en el Callao, donde el Estado entregó infraestructura preexistente.

Al ser una inversión netamente privada desde cero, el organismo supervisor Ositrán no tendrá facultades para supervisar ni sancionar a la empresa bajo el esquema de un contrato de concesión que no existe en este caso.

"Como no recibió nada del Estado, el Estado no es que tenga mucho por pedirle, ni por fiscalizarle, ni por supervisarle", aclaró Portocarrero, aunque precisó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Indecopi mantienen sus competencias técnicas y de mercado, respectivamente.

Seguridad jurídica para la inversión

Para Cosco Shipping, este fallo es fundamental para la continuidad de un proyecto que ya ha invertido $ 1,300 millones y proyecta alcanzar los $ 3,000 millones. Portocarrero advirtió que una decisión judicial contraria habría enviado un mensaje "peligrosísimo" para los inversionistas extranjeros y nacionales que apuestan por el país sin recursos estatales.

Con esta resolución, la empresa espera que las entidades del Estado, especialmente Ositrán, comprendan que "una inversión privada a riesgo y ventura del capital privado no puede ser tratada al igual que se trata a inversiones en las que el Estado ha tenido una participación activa".

Ositrán: Sin notificación oficial y en defensa de su rol supervisor

Por su parte, a través de un comunicado oficial, Ositrán informó que hasta el momento no ha sido notificado formalmente por el Poder Judicial sobre la sentencia de este proceso de amparo, por lo que evitó pronunciarse sobre el contenido del fallo.

No obstante, el organismo recordó que las leyes peruanas actuales le otorgan la facultad de supervisar y fiscalizar las infraestructuras de transporte de uso público, incluyendo puertos privados como el de Chancay, para asegurar que los usuarios reciban un servicio correcto.

Respecto al tema de los precios, el ente regulador aclaró que la regulación de tarifas no ha estado en discusión en este juicio. Según explicaron, tanto Ositrán como Cosco Shipping coinciden en que los precios solo se regularán si el Indecopi determina que no existe suficiente competencia en el mercado.