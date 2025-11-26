Ruta Chancay – China: arándanos, paltas y uvas conquistan el mercado asiático y mueve más de $ 210 millones

Entre enero y setiembre de 2025, el 62% de las agroexportaciones enviadas desde el Perú a China se movilizó a través del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM). En el periodo enero - setiembre del presente año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, de los cuales US$ 210 millones salieron por Chancay.

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el Megapuerto de Chancay ha registrado exportaciones por US$ 477 millones, de los cuales US$ 446 millones corresponden solo al periodo enero–setiembre de 2025.

Frutas son las más envíadas

Los productos agropecuarios representan el 57% del valor exportado a través del megapuerto de Chancay, con arándanos, paltas, uvas y mandarinas como los principales envíos. A este sector le siguen el pesquero (17%), el minero (16%) y los productos químicos (9%).

China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay, concentrando el 78% del total. Muy por detrás se ubican México y Ecuador, que completan el top de mercados atendidos desde este terminal inaugurado hace un año.

Para este 2025, se estima que el movimiento del puerto alcance los 350 000 TEU, y que en 2026 supere los 700 000 TEU. Con estas proyecciones, Chancay se perfila como el segundo terminal con mayor actividad del país, solo por detrás del puerto del Callao.