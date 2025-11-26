Últimas Noticias
Ruta Chancay – China: arándanos, paltas y uvas conquistan el mercado asiático y mueve más de $ 210 millones

China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay.
China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay. | Fuente: Andina
Jossie Pérez Saldaña

por Jossie Pérez Saldaña

·

A un año de su inauguración, el 62% de las agroexportaciones peruanas con destino a China ya se moviliza por el megapuerto de Chancay, que se consolida como la principal ruta de salida de los productos agrícolas hacia el continente asiático.

Entre enero y setiembre de 2025, el 62% de las agroexportaciones enviadas desde el Perú a China se movilizó a través del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM). En el periodo enero - setiembre del presente año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, de los cuales US$ 210 millones salieron por Chancay.

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el Megapuerto de Chancay ha registrado exportaciones por US$ 477 millones, de los cuales US$ 446 millones corresponden solo al periodo enero–setiembre de 2025.

Frutas son las más envíadas

Los productos agropecuarios representan el 57% del valor exportado a través del megapuerto de Chancay, con arándanos, paltas, uvas y mandarinas como los principales envíos. A este sector le siguen el pesquero (17%), el minero (16%) y los productos químicos (9%).

China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay, concentrando el 78% del total. Muy por detrás se ubican México y Ecuador, que completan el top de mercados atendidos desde este terminal inaugurado hace un año.

Para este 2025, se estima que el movimiento del puerto alcance los 350 000 TEU, y que en 2026 supere los 700 000 TEU. Con estas proyecciones, Chancay se perfila como el segundo terminal con mayor actividad del país, solo por detrás del puerto del Callao.

Megapuerto de Chancay Agroexportación

