Batalla por Megapuerto de Chancay: Ositrán apela fallo judicial y reafirma su rol regulador

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, Ositrán, presentó un recurso de apelación contra la sentencia judicial que limita sus funciones de supervisión en el Terminal Portuario de Chancay, tras realizar un análisis técnico y legal.

A través de un comunicado, Ositrán dio más detalles acerca del recurso presentado y explicó que ha sustentado su posición en el marco normativo vigente que asigna al Regulador funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras, de solución de controversias y reclamos, dentro de un marco de defensa de los intereses de los usuarios de infraestructuras de transporte de uso público.

De acuerdo al regulador, los argumentos de la resolución que limita sus competencias en el megapuerto de Chancay “demuestran inconsistencias y no se ajustan al marco jurídico nacional”.

Precedente en Pucallpa

Ositrán, puso como ejemplo el caso del Terminal Portuario LPO en Pucallpa para sustentar su posición en torno al Terminal Portuario de Chancay. Según el regulador, el puerto ubicado en Pucallpa cuenta con una habilitación portuaria similar y actualmente se encuentra bajo su supervisión, lo que constituye un precedente relevante.

Para la entidad, este caso demuestra que infraestructuras con la misma calificación deben estar sujetas al mismo marco regulatorio, sin excepciones ni interpretaciones particulares que alteren la aplicación uniforme de la ley.

En ese contexto, Ositrán reiteró que su competencia no depende de la existencia de un contrato de concesión ni de la titularidad pública o privada del puerto, sino del carácter de uso público de la infraestructura. De acuerdo con la normativa vigente, toda infraestructura de transporte de alcance nacional que preste servicios al público y actúe como entidad prestadora se encuentra dentro de su ámbito de supervisión.