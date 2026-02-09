Megapuerto de Chancay: Ositrán advierte desprotección de usuarios y falta de control estatal tras fallo del PJ

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró fundada una acción de amparo a favor de Cosco Shipping Ports y dispuso que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no ejerza funciones de supervisión ni fiscalización sobre el Megapuerto de Chancay.

En este sentido, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, en una reciente entrevista en el programa Ampliación de Noticias de RPP, expresó su preocupación respecto a la decisión del Poder Judicial y señaló las implicancias de esta medida para el control estatal. sobre el megapuerto.

“Estarían estableciendo un régimen [...] normativo diferente para ellos como empresa, porque ellos serían la única empresa que presta servicios al público y que no es supervisada en cómo presta esos servicios al público”, dijo a RPP.

El fallo ordena a Ositrán abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones en Chancay. Según Zambrano, este fallo recorta las funciones del organismo para verificar que se cumplan los derechos de los usuarios finales, tales como importadores, agentes de aduana y dueños de carga.

La presidenta de Ositrán advirtió que, sin la intervención de su entidad, los usuarios quedan en una situación de vulnerabilidad, ya que no habría quién garantice: el derecho a la información transparente sobre los servicios, el derecho a la no discriminación en el trato comercial y el acceso a un procedimiento de reclamos formal ante una instancia reguladora.

"Cualquier inversionista está sujeto a una serie de fiscalizaciones por el Estado. Por ejemplo, en gasto de un puerto, está la Autoridad Portuaria Nacional (APN), está Sunafil, que va a entrar a ver temas laborales, está la SUNAT que va a haber tema de impuestos y Ositrán que entra a ver el tema de atención a los usuarios, derechos de los usuarios finales. Eso no lo ve Indecopi, eso no lo ve la autoridad portuaria. Entonces, al decir que ellos no lo van a que no lo vamos a ver nosotros, ¿quién lo va a ver? No lo va a ver nadie.

El sustento del fallo judicial y la postura de Cosco Shipping es que el megapuerto es una infraestructura de propiedad privada, financiada íntegramente por la empresa sin recibir bienes o subsidios del Estado ni operar bajo un contrato de concesión. El abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, sostiene que la competencia con otros puertos será el "mejor policía" para disciplinar las tarifas y servicios.

Sin embargo, Zambrano rebatió este argumento señalando que, aunque la inversión sea privada, la empresa eligió brindar un servicio de uso público y utiliza 180 hectáreas de mar peruano, un recurso de dominio público.

Ositrán apelará decisión

A pesar de que Ositrán aún no ha sido notificado formalmente del tenor completo de la resolución, la presidenta del organismo confirmó que apelarán la decisión de inmediato. La institución busca revertir lo que considera un "régimen privilegiado" que podría dejar sin protección a quienes utilicen el terminal portuario más importante que se construye actualmente en la región.