¿Menos pirotécnicos en estas fiestas? CCL advierte contracción de importaciones y explica las razones

Las proyecciones para la campaña de Navidad y Año Nuevo 2025 en el sector de la pirotecnia no son optimistas, según informó el Sector de Importadores y Comerciantes de Efectos Visuales, Sonoros y Fumígenos de Uso Recreativo del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El gremio prevé una contracción significativa en las importaciones, impulsada por una menor dinámica en el mercado. Juan Piiroja, presidente del sector, detalló que hasta la primera semana de noviembre, las importaciones solo alcanzaron un valor CIF de $ 2,3 millones. Esta cifra representa apenas el 59.36 % del total registrado en 2024, que fue de $ 4 millones.

“De mantenerse esta tendencia, los resultados de diciembre no permitirán igualar o superar las cifras del año anterior, lo que reflejaría una contracción en el ritmo de crecimiento del sector”, precisó Piiroja.

Esta cautela empresarial responde a factores externos que afectan directamente al sector, cuyo mercado principal se concentra en las festividades de fin de año. Entre las principales causas señaladas por el gremio se encuentran la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y la declaratoria de estado de emergencia. Por estas razones, los importadores de estos productos de consumo masivo han optado por actuar con mayor precaución durante la campaña.

La informalidad como barrera burocrática

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector es el alto nivel de informalidad, que actualmente alcanza el 80 %. Para garantizar la venta segura de productos al público, el gremio insiste en la necesidad de promover un mayor número de ferias formales.

No obstante, la organización de estas ferias implica altos costos y el cumplimiento de rigurosos requisitos de seguridad. Por ello, se ha exhortado a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a simplificar los procedimientos.

Actualmente, solo se prevén ocho ferias autorizadas a nivel nacional para esta campaña, la misma cifra que se registró en 2024.

Piiroja reiteró que la única forma de combatir la informalidad es modificando las normas vigentes, de modo que los trámites para obtener una autorización de ferias sean realmente viables y accesibles, y no se conviertan en trabas burocráticas.

“Actualmente, muchos procedimientos exigen a las empresas requisitos que no le corresponden gestionar o imponen plazos imposibles de cumplir, lo que termina fomentando la informalidad”, anotó.

Además, el presidente del sector advirtió que un producto legal puede convertirse en ilegal si se comercializa fuera de los espacios autorizados.

Alerta por venta clandestina de "Bazuca"

En el ámbito de la seguridad pública, la CCL ha lanzado una alerta específica sobre la venta clandestina de la pirotecnia denominada “Bazuca”, de procedencia china.

Este artículo es considerado peligroso debido a su alto alcance y el riesgo de causar quemaduras. El alto poder sonoro e impacto de la “Bazuca” exige que sea utilizada exclusivamente por profesionales calificados.

Juan Piiroja advirtió: “A pesar de su prohibición, sigue vendiéndose de forma clandestina y utilizada incluso en enfrentamientos de barras bravas y manifestaciones, poniendo en riesgo la vida de las personas, pues puede causar quemaduras de primer grado o incluso la muerte si impacta directamente en el rostro”.

En contraste con estos artículos peligrosos e ilegales, los productos de mayor demanda y debidamente normados por las autoridades incluyen las luces de bengala, misiles, rockets, varitas, y artículos pequeños como la abejita, el tanque y la rosita china. También destacan las tortas pirotécnicas que vienen en diversas presentaciones, desde 19 hasta 100 tiros.