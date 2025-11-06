Mibanco proyecta fortalecer su oferta con mejoras en vivienda y créditos inclusivos: ¿De qué se trata?

Javier Ichazo, gerente general de Mibanco, se presentó en Negocios 360 por RPP y dio a conocer sus proyecciones en el mercado financiero.

Mirando hacia el futuro, Mibanco está reforzando su compromiso con el mejoramiento de vivienda. La entidad se encuentra en un punto clave, iniciando un proyecto "mucho más técnico del que hemos tenido hasta ahora".

Ichazo destacó que este esfuerzo es vital, considerando que en Perú las familias construyen sus viviendas durante un periodo promedio de 17 años (autoconstrucción). De hecho, una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha visitado la institución para identificar cómo acelerar este proceso.

Otro proyecto de gran impacto social es Crédito Mujer. Este producto fue creado con la intención de brindar oportunidades a mujeres que poseen habilidades pero no los medios para desarrollarlas. Inicialmente, el producto requería el aval del esposo, lo cual resultó en menos de 5,000 créditos colocados. Sin embargo, al quitar el requisito del aval para empoderar a la mujer, el número de créditos entregados superó los 300,000.

Este programa ha tenido un impacto que trascendió el objetivo económico, promoviendo la independencia financiera. Ichazo compartió testimonios de mujeres que han logrado independizarse.

"Se logró el objetivo que las familias mejoren sus ingresos, pero también salió esto que no estaba en nuestro libreto", afirmó el gerente general.

Mibanco basa su modelo de negocio en la cercanía y la lealtad, destacando que el sector de microfinanzas es un "negocio relacional" donde la confianza se construye a través de la relación entre el asesor y el cliente. Los asesores compensan la falta de formación académica en finanzas del país, guiando a los clientes en sus decisiones de inversión. El principal motor para captar nuevos clientes es el boca a boca. Además, el banco acompaña a los clientes en su "espiral de progreso", con el objetivo de que, con el tiempo, los pequeños clientes crezcan hasta convertirse en grandes corporativos.

Estrategia de productos y el motor del emprendimiento

El negocio principal de Mibanco se enfoca en el rango de créditos de S/ 300 a S/ 150,000, dirigidos al emprendedor. Actualmente, los tres productos más colocados son:

Capital de trabajo tradicional para emprendedores. Líneas de crédito, un producto que ha crecido enormemente, representando cerca del 35 % del portafolio. Estas líneas son multidestino, se aprueban por un año y permiten al cliente disponer del dinero en cualquier momento sin necesidad de llamar a un asesor, incluso mediante autoservicio por la aplicación del banco. Mejoramiento de vivienda, un producto emblemático de la entidad.

Al reflexionar sobre el perfil del cliente, Ichazo señaló que "el emprendedor peruano es emprendedor por necesidad y no por vocación". Esta realidad impulsa a los microempresarios a ser altamente resilientes y obliga a la entidad a ofrecer flexibilidad en el acompañamiento. Los bancos de microfinanzas deben "tener esa flexibilidad para acompañar" al cliente en casos de problemas inesperados (incendio, inundación, enfermedad de un familiar), ofreciendo reprogramaciones para ayudarles a salir adelante.

La esencia de Mibanco

Mibanco surgió de la fusión de dos entidades fundadas en 1998: Edificar y Mibanco, que se unieron en 2015 bajo el nombre de Mibanco Perú tras ser adquiridas por Credicorp en 2009 y 2014, respectivamente. Esta fusión consolidó una gran participación en el mercado, ya que ambas eran líderes en su sector. La confianza durante el proceso fue clave, respaldada por el Banco de Crédito y una fuerte inversión tecnológica para asegurar una integración fluida para los clientes. Actualmente, Mibanco atiende a 2.4 millones de clientes en Perú y también tiene presencia en Colombia desde 2020. Se considera el "buen vecino" que apoya el progreso de los microempresarios peruanos a través de su "espiral de progreso". Javier Ichazo, su gerente general, destaca su estilo de liderazgo directo desde el campo, viajando y escuchando a los equipos en las regiones para encontrar soluciones adecuadas. Las regiones con mayor captación incluyen Arequipa, Trujillo y Piura. Además, Mibanco ha innovado en capacitación a través de métodos digitales adaptados a las necesidades de los emprendedores, logrando un consumo del 94 % en sus programas, mucho más alto que el promedio. Ichazo también resalta la importancia de la perseverancia y el foco para el éxito de los emprendedores peruanos, que representan casi el 80 % de la fuerza laboral del país.