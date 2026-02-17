El cacao y los arándanos peruanos rompen récords históricos de exportación

El Perú sigue consolidándose como la "despensa del mundo", y los resultados de exportaciones del cierre del 2025 lo confirman. Dos de nuestros productos estrella, el arándano y el cacao, han alcanzado cifras nunca antes vistas, atrayendo divisas al país y posicionando nuestra biodiversidad en los mercados más exigentes.

Aquí te contamos cómo estos dos "pesos pesados" conquistaron el mundo el año pasado.

Arándanos, el "oro azul" que lidera el mundo

Perú se mantuvo en 2025 como el principal productor y exportador de arándanos frescos a nivel global. Este fruto se ha convertido en el producto más importante de nuestra agroexportación, superando incluso a la uva y la palta.

Las ventas alcanzaron los $ 2,457 millones, un crecimiento del 8.2% respecto al año anterior. Enviamos al exterior más de 373,500 toneladas de este fruto. Según un reporte del BCR, el volumen de envíos creció un 14.7 % en el año, aunque el precio bajó un poquito (2.9 %) debido a que hubo mucha oferta peruana en los mercados.

Estados Unidos es nuestro comprador número uno, concentrando gran parte de los envíos. Le siguen otros destinos clave como Holanda y China, así como mercados emergentes como Taiwán, India y Colombia.

Cabe mencionar que las regiones líderes son La Libertad, Lambayeque e Ica, aunque Piura y Áncash vienen creciendo fuerte.

Cacao, el aroma peruano que seduce a Europa

El 2025 fue un año de "crecimiento histórico" para nuestro cacao. No solo vendemos el grano, sino que cada vez enviamos más productos procesados con mayor valor.

Las exportaciones de cacao y sus derivados sumaron $ 1,565 millones, un salto del 22.4 % frente al 2024. Si bien el grano seco representa el 58 % de las ventas ($ 913 millones), productos como la pasta de cacao y el cacao en polvo crecieron más del 60 % cada uno. Incluso el chocolate terminado subió sus ventas en un 14.9 %.

¿Quiénes nos compran? Países Bajos es el principal procesador de nuestro cacao en Europa, seguido de Bélgica, muy interesados en el cacao sostenible y de alta calidad para su famosa industria chocolatera.

El Banco Central de Reserva destaca que este éxito se debió en gran parte a los altos precios internacionales que alcanzó el cacao durante el año, lo cual compensó la normalización de precios que se vio hacia diciembre.

El 75 % de lo que exportamos es cacao fino y de aroma, una categoría premium muy buscada por los mejores chocolateros del mundo.

¿Por qué nos va tan bien?

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y el BCR, este éxito no es casualidad. Se debe a una mezcla de climas favorables, innovación en la genética de las plantas y, sobre todo, a los tratados de libre comercio que permiten que nuestras frutas y granos entren a grandes potencias sin pagar altos impuestos.

Con regiones como San Martín, Junín y Cusco liderando la producción de cacao, y la costa norte dominando los arándanos, el campo peruano demuestra que es el motor que no se detiene.