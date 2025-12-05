Midagri: Oferta comercial de pavos superará los 2 millones en fiestas de Navidad y Año Nuevo 2026

El ministro Vladimir Cuno Salcedo dijo que "el total de la oferta de pavo de este año proviene de la producción nacional".

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que la oferta comercial de pavos para las fiestas de Navidad y Año Nuevo 2026 ascenderá a 2,06 millones de unidades.



Del total de pavos disponibles, 1,71 millones de unidades será distribuido a través de ventas corporativas y cadenas de supermercados, como pavo entero congelado; mientras que 344 000 unidades se comercializarán en los centros de distribución de aves como pavo vivo.



El ministro del sector, Vladimir Cuno Salcedo, indicó que "el total de la oferta de pavo de este año proviene de la producción nacional".



En un comunicado, dicho portafolio detalló que, en el presente año, el consumo a nivel nacional de carne de pavo se estima que alcanzará los 1,45 kilogramos por habitante, lo que equivale a un incremento de 4,5 % en comparación al 2024.



Sobre la presentación del producto a los consumidores, el pavo entero congelado tendrá un rango de peso entre 4,5 y 12,5 kilogramos por unidad, en tanto la venta de pavo vivo tendrá pesos entre 6,0 y 9,0 kilogramos por unidad.