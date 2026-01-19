Mincetur aprueba reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, tras 16 años sin cambios: ¿Qué se modifica?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó la aprobación del Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo. Esta normativa, permitirá fortalecer la competitividad del sector y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los actores privados, renovando un marco legal que no se actualizaba integralmente desde hace 16 años; así lo indicó la ministra Teresa Mera.
Puntos importantes del nuevo reglamento
El documento establece disposiciones para el desarrollo del sector, entre las que destacan:
- Fortalecimiento de la gobernanza: Se impulsa el funcionamiento de los comités consultivos nacionales y regionales, que funcionan como espacios de articulación público-privada.
- Impulso a la inversión y seguridad: Incluye medidas para promover la inversión pública y privada en destinos, además de reforzar la seguridad del visitante a través de redes de protección.
- Sostenibilidad y protección social: Fomenta el turismo de aventura y la cultura turística, integrando acciones específicas para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
- Desarrollo artesanal y calidad: Contiene disposiciones para fortalecer la artesanía, mejorar los recursos humanos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos.