Mincetur aprueba reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, tras 16 años sin cambios: ¿Qué se modifica?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó la aprobación del Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo. Esta normativa, permitirá fortalecer la competitividad del sector y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los actores privados, renovando un marco legal que no se actualizaba integralmente desde hace 16 años; así lo indicó la ministra Teresa Mera.

Puntos importantes del nuevo reglamento

El documento establece disposiciones para el desarrollo del sector, entre las que destacan: