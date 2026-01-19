Últimas Noticias
Mincetur aprueba reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, tras 16 años sin cambios: ¿Qué se modifica?

por Fiorella Hokama

El Mincetur aprobó el reglamento de la Nueva Ley General de Turismo, actualizando un marco legal vigente por 16 años. La norma busca elevar la competitividad del sector, fortalecer la articulación público-privada, atraer inversión, reforzar la seguridad del visitante y promover un turismo sostenible e inclusivo.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) oficializó la aprobación del Reglamento de la Ley N.° 32392, Nueva Ley General de Turismo. Esta normativa, permitirá fortalecer la competitividad del sector y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y los actores privados, renovando un marco legal que no se actualizaba integralmente desde hace 16 años; así lo indicó la ministra Teresa Mera.

Puntos importantes del nuevo reglamento

El documento establece disposiciones para el desarrollo del sector, entre las que destacan:

  • Fortalecimiento de la gobernanza: Se impulsa el funcionamiento de los comités consultivos nacionales y regionales, que funcionan como espacios de articulación público-privada.
  • Impulso a la inversión y seguridad: Incluye medidas para promover la inversión pública y privada en destinos, además de reforzar la seguridad del visitante a través de redes de protección.
  • Sostenibilidad y protección social: Fomenta el turismo de aventura y la cultura turística, integrando acciones específicas para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
  • Desarrollo artesanal y calidad: Contiene disposiciones para fortalecer la artesanía, mejorar los recursos humanos y optimizar la supervisión de los prestadores de servicios turísticos.

turismo Mincetur

