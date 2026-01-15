Más de 4.1 millones de visitantes internacionales llegaron al Perú en 2025: el perfil del turista y los países de origen

Al cierre del año 2025, el Perú consolidó su recuperación turística al recibir un total de 4 millones 157,469 visitantes internacionales. Esta cifra representa un crecimiento del 4.1 % en comparación con los resultados obtenidos en 2024, lo que sitúa al país en un nivel de recuperación del 78.8 % frente a las cifras registradas antes de la pandemia.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), del total de ingresos, el 82.2 % correspondió a turistas (3 millones 416,464), mientras que el resto fueron excursionistas (741,005). Este flujo de turistas internacionales tuvo un incremento interanual del 4.9 %, sumando cerca de 160,000 viajeros adicionales respecto al periodo anterior.

Mercados en expansión y recuperación total

Diversos mercados emisores no solo se recuperaron, sino que ya superaron sus niveles previos a la crisis sanitaria. Entre los países con mayor crecimiento respecto a la prepandemia se encuentran:

El Salvador: 67 %.

67 %. República Dominicana: 55.5 %.

55.5 %. Guatemala: 50.8 %.

50.8 %. Polonia: 42.6 %.

42.6 %. Brasil: 9.5 %.

9.5 %. República Popular China: 7.3 %.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, subrayó que estos resultados son producto de políticas públicas eficientes y de una coordinación estrecha con el sector privado.

“El crecimiento del turismo internacional confirma que el Perú avanza con paso firme en su proceso de recuperación”, señaló la titular del sector.

Perfil del visitante y conectividad

Sudamérica se mantiene como la principal región emisora de viajeros hacia el Perú, concentrando el 58.8 % del total, seguida por Norteamérica (19.7 %) y Europa (14.4 %). En cuanto a países, Chile lidera la lista con más de 1.2 millones de visitantes, seguido por Estados Unidos, Ecuador y Bolivia.

En cuanto a las vías de acceso, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa siendo la principal puerta de entrada, canalizando el 56 % del flujo total, lo que resalta la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo de la industria.

Turismo emisivo y proyecciones de consumo

El reporte también revela una reactivación plena en los viajes de peruanos al exterior. Durante el 2025, 4 millones 112,096 residentes peruanos viajaron fuera del país, una cifra que supera en un 13.2 % lo registrado en el año 2019.

Finalmente, para la presente temporada de verano, las proyecciones son optimistas. Se estima que el ticket promedio de consumo diario superaría los S/ 200, lo que representaría un incremento del 33 % respecto a años previos, favoreciendo la dinámica económica local.

El balance de Lima Airport Partners (LAP)

Durante 2025, el aeropuerto movilizó 25.5 millones de pasajeros, un aumento del 4.1 % frente al año anterior. De este total, 10.27 millones correspondieron a tráfico internacional (un alza del 5 %) y 15.22 millones a tráfico doméstico. Un dato para la consolidación de Lima como conexión regional fue el incremento del 21 % en el tráfico de transferencia, superando los 1.6 millones de pasajeros.

La puesta en marcha del nuevo terminal y la operación de dos pistas han sido fundamentales para elevar la experiencia del viaje y la eficiencia operativa. Frente a ello, el Jorge Chávez fue reconocido en el Top 10 global de puntualidad, ocupando la sexta posición a nivel mundial según el informe Cirium 2025.

"La nueva infraestructura contribuye al fortalecimiento de la conectividad y a potenciar el turismo", señaló Norbert Onkelbach, Gerente Central Comercial de LAP, quien también destacó la implementación de una nueva Política Comercial de Incentivos para atraer a más aerolíneas a operar en Lima.