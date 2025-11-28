Mincetur: Reglamento de Zonas Económicas Especiales estará listo el primer trimestre del 2026

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, declaró a la prensa detallando los avances en la reglamentación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), confirmando plazos de publicación y abordando temas de infraestructura.

Reglamento de ZEE previsto para diciembre

La ministra Mera confirmó que el proceso de reglamentación de las Zonas Económicas Especiales está en marcha, con la incorporación de insumos del sector privado, recogidos previamente.

El reglamento será prepublicado este mes de diciembre. La titular del Mincetur espera que la prepublicación ocurra "alrededor de la quincena, no más del 20".

Tras la prepublicación, que se extenderá por dos semanas, se iniciará una fase de revisión detallada. Mera explicó que deberán recogerse todos los comentarios y "hay que revisar uno por uno. Uno ya hay que contestar uno por uno lo que se incorpora y lo que se descarta".

Respecto a la fecha final para la entrada en vigor de la ley, la ministra señaló que "no puedo adelantar fechas porque todo va a depender de la cantidad de comentarios que recibamos. Si son 100, 200, 500, eso va a determinar los tiempos".

Pese a esta incertidumbre en el proceso de revisión, Mera fue enfática al asegurar que, "con independencia de la cantidad de comentarios que se presenten el primer trimestre, debe estar publicada ya la ley".

Mera también aclaró el rol de su ministerio en la identificación de nuevas ZEE, indicando que no serán ellos quienes propongan las zonas a las empresas. En su lugar, el Mincetur está realizando una evaluación exhaustiva de las "que presentan mejores condiciones y cuáles son sus potencialidades".

Avances en conectividad y eje Chancay-Callao

La ministra destacó que uno de los principales retos y desafíos del país es la conectividad. En este marco, mencionó la priorización de la agenda en el eje Chancay-Callao por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Se refirió a la construcción anunciada de una carretera de 15 km, que permitiría una conexión directa con Chancay. Mera recordó que hace aproximadamente dos años, el Mincetur envió al MTC las priorizaciones de vías, ya sean terrestres o necesidades aéreas, para facilitar el comercio y el turismo, y muchas de esas propuestas han sido incorporadas en los planes de implementación actuales.



