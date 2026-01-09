Mincetur traza la ruta para llegar a 4 millones de turistas en 2026, pese a rezago prepandemia: ¿Cuál es la estrategia?

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, se presentó en Economía Para Todos por RPP y anunció que el 2025 cerraría con aproximadamente 3.4 millones de turistas extranjeros, y que la meta para el 2026 es alcanzar los 4 millones de visitantes. Aunque aún no se llega a los niveles prepandemia, el sector mantiene un crecimiento sostenido debido a la diversificación de la oferta.

Uno de los pilares de este crecimiento es la gestión de Machu Picchu. Tras seis años de trabajo, se ha aprobado finalmente el Plan Maestro del Santuario, un documento consensuado entre todos los niveles de gobierno y comunidades. Además, se lanzará una convocatoria internacional para llevar a cabo un estudio de carga técnica que determine la capacidad real del santuario, con el fin de garantizar un turismo sostenible.

“Lo que nosotros apostamos es que el turista se vaya del Perú con una buena experiencia porque es la mejor manera de difundir el destino”, afirmó la ministra Mera, subrayando que la estrategia incluye promocionar nuevos circuitos como las playas del norte, el turismo de aventura y el “turismo religioso barroco”.

Para fortalecer la conectividad, el Ejecutivo evalúa la situación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional, mientras mantiene conversaciones con aerolíneas como Turkish Airlines y Emirates para incrementar las frecuencias de vuelo.

Asimismo, se anunció que en febrero se publicará el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales, lo que permitirá dinamizar la inversión privada en puntos geográficos estratégicos del país.