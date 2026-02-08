Gobierno abre la puerta a la inversión privada en el patrimonio cultural y descarta su privatización: ¿En qué consiste? [INFORME]

El Gobierno plantea incorporar inversión privada en inmuebles del patrimonio cultural de propiedad pública mediante un Decreto Legislativo N° 1699 que busca dinamizar actividades culturales y servicios complementarios, en un contexto de limitaciones presupuestales para el sector.

Actualmente, el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.4 % del presupuesto nacional, cifra insuficiente para atender más de 118 mil sitios arqueológicos. A ello se suma que el 65 % del patrimonio se encuentra en riesgo por falta de mantenimiento o recursos.

Desde el Ministerio de Cultura señalan que la norma busca permitir que el sector privado administre inmuebles del patrimonio cultural, como centros arqueológicos, y genere ingresos a través de servicios como gastronomía o artesanía en zonas ya investigadas. Estos recursos serían destinados a la conservación y puesta en valor del patrimonio.

Los proyectos apuntan a impulsar el turismo, el empleo y una cadena de valor local. Sin embargo, surge la interrogante de si esta medida implica una privatización del patrimonio cultural. El ministro de Cultura, Alfredo Luna, lo aclara:

"No es que se va a tocar el patrimonio. La extensión de un patrimonio es una zona de investigación que es la que tiene la riqueza informativa histórica y una zona liberada; donde arqueólogos han dicho que no hay vestigios arqueológicos y ahí se puede desarrollar una actividad complementaria. Estamos hablando de zonas liberadas de investigación, no estamos hablando del mismo sitio o que el privado va a poner su bandera. No es así. El rector sigue siendo el estado sigue siendo del ministerio de cultura. El estado nunca pierde la rectoría de lo que es nuestra herencia".

El ministro precisó que patrimonios de valor mundial como Machu Picchu, las Líneas de Nasca o Chan Chan no están incluidos en la norma. En cambio, sitios ubicados en Lima como Mateo Salado, Huaycán de Pariachi, Mangomarca y Huallamarca sí podrían ser considerados, tomando como referencia la experiencia de la Huaca Pucllana en Miraflores.

Aunque Machu Picchu no será incluido, otros sitios arqueológicos en Cusco sí podrían ser considerados debido a su bajo flujo turístico. Entre las regiones que figuran en el decreto también se encuentran Amazonas, Puno, Huancavelica, Ayacucho y La Libertad, entre otras.

Para ello, ProInversión será la entidad encargada de estructurar estos proyectos. Su director ejecutivo, Luis Del Carpio, explica los mecanismos posibles:

"Bueno, tenemos una amplia modalidad de intervención. Podemos hacer asociaciones público-privadas para intervenciones de largo plazo. Podemos utilizar proyectos en activos también para desarrollo comercial, tales que esos flujos protejan ese patrimonio. También tenemos obra por impuestos, que también sirve para darle mantenimiento, infraestructura, entre histórica importante para el país. Va a depender siempre del tipo del proyecto, pero inversión siempre que asume estos retos hace un diagnóstico estratégico con el sector, viendo la potencialidad, el tamaño de la intervención, el nivel de riesgo, la oportunidad y en base a eso proponemos el mejor mecanismo".

Cusco es una de las regiones con mayor concentración de patrimonio cultural del país. Carlos Gonzáles, presidente de la Cámara Regional de Turismo de la región, señaló que esta propuesta representa una oportunidad para mejorar la conservación de los sitios arqueológicos, aunque advirtió que debe ir acompañada de una adecuada estrategia de comunicación.

"Estamos a favor de cualquier mecanismo que sirva para poder promover una mejor conservación de nuestro patrimonio cultural. Por más decretos que se hagan, estos en sí mismos no pueden ser de propiedad de alguien más que del estado. Sí es necesario y esa es una recomendación inmediata que hacemos, que se haga una adecuada socialización y un adecuado plan de comunicación de este esfuerzo, que la población entienda por qué es que se quiere hacer una promoción de las inversiones en bienes culturales y de qué manera es de que esta promoción se va a realizar y dentro de qué marco".

De esta manera, el Gobierno plantea un nuevo esquema de gestión del patrimonio cultural que busca combinar inversión privada, conservación y desarrollo turístico, en un contexto de restricciones fiscales y una amplia brecha de atención. El principal reto será garantizar reglas claras, transparencia y beneficios concretos para las comunidades y el país.