Minem exhorta a industrias a usar diésel y GLP de forma temporal para evitar cortes por crisis del gas

Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Ante la interrupción temporal del transporte de gas natural, el Ministerio de Energía y Minas instó a industrias a activar planes de contingencia y usar de forma excepcional diésel o GLP. El objetivo: sostener el suministro a hogares y servicios esenciales mientras se normaliza el sistema.

Ante la emergencia que afecta temporalmente el transporte de gas natural en el país, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha instado a las empresas industriales a aplicar medidas de contingencia para asegurar la continuidad de sus operaciones y el suministro energético nacional.

El ministro Angelo Alfaro Lombardi lideró una reunión del Comité de Gestión para el monitoreo de la crisis energética, donde se coordinaron acciones con entidades públicas y privadas para mitigar el impacto de esta interrupción.

Según indica el comunicado, el objetivo central es "garantizar la continuidad del suministro energético en el país" y proteger el abastecimiento para "millones de peruanos en hogares, comercios, transporte público, hospitales y servicios esenciales".

Uso de combustibles alternativos

Como parte de la estrategia para enfrentar esta situación, el Comité dispuso facilitar el uso temporal de recursos como el diésel o el GLP para aquellas industrias que lo requieran. En este contexto, el MINEM exhortó a los agentes industriales con capacidad técnica a evaluar la aplicación del Decreto Supremo N.º 063-2010-EM.

Esta normativa faculta al Osinergmin a establecer medidas transitorias que permitan exceptuar temporalmente ciertas disposiciones de los reglamentos de seguridad y comercialización de hidrocarburos cuando se presenten situaciones que afecten el abastecimiento interno.

El Gobierno enfatizó que la adopción de estos combustibles sustitutos no es permanente. Según el documento oficial, la aplicación de estas medidas:

"Deberá realizarse de manera excepcional, temporal y sujeta a la evaluación técnica correspondiente, garantizando en todo momento el cumplimiento de las condiciones de seguridad operacional, supervisión y control de riesgos".

Estas disposiciones estarán vigentes únicamente mientras se restablecen las condiciones normales de operación del sistema de transporte de gas natural. Por su parte, el MINEM aseguró que continuará informando sobre los avances en la atención de la emergencia y las acciones para mantener la estabilidad del sistema energético.

