MINEM impulsa hoja de ruta estratégica para consolidar la minería responsable y el desarrollo sostenible del sector

Ministro Luis Bravo señaló que, de cara al 2026, se impulsan ocho proyectos mineros, que representan una inversión de US$ 7,619 millones.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una minería moderna, competitiva y sostenible, mediante la consolidación de una Hoja de ruta estratégica que garantice continuidad, estabilidad y previsibilidad para las inversiones, generando beneficios para las regiones y las comunidades.

En el marco de esta estrategia, el ministro Luis Bravo anunció la participación de la delegación peruana en la convención minera más importante del mundo, Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde el país presentará su nueva Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026.

“La convención PDAC permitirá fortalecer el posicionamiento del Perú como un destino atractivo para la inversión minera y presentar oficialmente la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2026, que incorpora nuevas iniciativas y avances significativos en proyectos ya anunciados”, señaló el ministro.

Destacó que la actividad minera continúa consolidándose como uno de los principales pilares de la economía nacional. Entre enero y noviembre de 2025, remarcó que seis de los ocho principales metales registraron incrementos respecto al mismo periodo del año anterior: cobre (+1.6%), oro (+0.05%), zinc (+18.3%), plata (+8.0%), plomo (+7.5%) y estaño (+3.3%).

La producción nacional de cobre alcanzó 2.5 millones de toneladas métricas finas (TMF), mientras que la inversión minera totalizó US$ 5,133 millones, superando la meta anual prevista; mientras que las transferencias por canon, regalías y derecho de vigencia superaron los S/ 9 mil millones.

“La minería no solo genera divisas y empleo; también financia obras públicas en las regiones a través del canon y las regalías, contribuyendo directamente al desarrollo”, enfatizó Bravo.

De cara al 2026, agregó, el MINEM impulsa ocho proyectos mineros ubicados en Áncash, Pasco, Arequipa y Puno, que representan una inversión conjunta de US$ 7,619 millones.

“Nuestra gestión tiene objetivos muy claros y concretos de aquí a la transición gubernamental de julio. El primero es dejar una hoja de ruta sólida y ordenada para el sector, que garantice continuidad, estabilidad y previsibilidad tanto para la inversión como para el Estado y las comunidades”, destacó.

Agregó que para el 2026, el Perú proyecta consolidar una producción de cobre en el rango de 2.8 millones de toneladas métricas finas, y en el terreno de la exploración minera, la meta es superar los US$ 850 millones en inversión, manteniendo la tendencia de crecimiento sostenido.