Luis Jiménez Borra es el nuevo viceministro de Hidrocarburos: ¿Cuál es la agenda que heredará en el sector?

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de Luis Enrique Jiménez Borra en el puesto de viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), un cargo considerado de confianza.

La medida se concretó a través de la Resolución Suprema N° 020-2025-EM, publicada en el diario oficial El Peruano. Jiménez Borra reemplaza a Iris Marleni Cárdenas Pino, a quien se le aceptó la renuncia mediante la Resolución Suprema N° 019-2025-EM. Cárdenas Pino había ocupado el Viceministerio de Hidrocarburos desde marzo de 2024, y se le agradeció por los servicios prestados.

Ambas resoluciones fueron rubricadas por el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz.

El perfil del viceministro

La designación de Jiménez Borra, un abogado y docente universitario, ocurre en un contexto de cambios normativos impulsados por el Congreso. Expertos en el sector de hidrocarburos han señalado que Jiménez Borra no cuenta con experiencia directa en el sector.

En su hoja de vida, Erick García señala que posee experiencia en gestión pública, habiendo ocupado cargos como gerente municipal y asesor de alcaldía de la Municipalidad de San Isidro.

Para Erick García, experto en hidrocarburos, la designación "cumple con la ley vigente". La normativa actual prioriza la experiencia en gestión pública, equiparando, por ejemplo, la gestión de un sector con ser asesor en otro o en el Congreso.

García subraya que el viceministro es el encargado principal de articular y gestionar los cambios y las normas. Aunque la responsabilidad técnica recae en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), el viceministro debe impulsar estas propuestas.

Los temas en agenda del Minem

García destacó que el gran reto de Jiménez Borra es demostrar la validez del cambio normativo que prioriza la gestión. Además, la "principal gestión del viceministerio y la dirección de los carburos es actualización de normas y permisos". No obstante, señaló que en los últimos dos años "no se aprobó ni una, no se ha aprobado nada".

La agenda que debe abordar el nuevo viceministro incluye: