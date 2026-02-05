Minem prevé ejecutar ocho proyectos y alcanzar una inversión de $ 7,000 millones este año: las proyecciones para este 2026

Hasta noviembre de 2025, el Perú ha viabilizado inversiones mineras por más de $ 5,133 millones y, para este año se ha programado la ejecución de ocho grandes proyectos, con una cifra estimada de $ 7,000 millones; así lo anunció el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo.

Durante su presentación, el titular del Minem se refirió al impacto de la minería en las finanzas públicas subnacionales. Precisó que esta actividad ha generado S/ 9,936 millones para municipios y gobiernos regionales por concepto de canon minero, regalías y derechos de vigencia, lo que reafirma su rol clave en el crecimiento económico del país.

“La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Y también debo resaltar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3 % del empleo total generado”, indicó.

En relación con las perspectivas de inversión, Bravo ratificó que este año se podría alcanzar una cifra récord, siempre que se logre viabilizar los proyectos programados en el corredor minero del sur y en regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad, consolidando así el potencial del Perú como uno de los principales productores mineros de la región.

Respecto a la lucha contra la minería ilegal, el ministro destacó que el Minem viene trabajando de forma intensiva en la depuración del Reinfo, y que el Gobierno, bajo un enfoque multisectorial, ha endurecido las sanciones para incluir a las plantas de beneficio que procesan mineral obtenido de manera ilícita.

“Tenemos interés en trabajar y dejar un porcentaje importante de avance antes de culminar nuestro Gobierno, para que la siguiente administración pudiera culminar este proceso sin mayor apuro”, manifestó.

Finalmente, el titular del sector informó que se ha reunido con diversos gobernadores regionales para comunicarles los avances del proyecto de masificación del gas natural en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, iniciativa que busca ampliar el acceso a energía más limpia y económica en el interior del país.