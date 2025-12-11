Minem reestructura la Dirección de Formalización Minera: ¿Hacia dónde apuntan con el Reinfo?

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, anunció la reorganización de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) para mejorar la eficacia del trabajo relacionado con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En declaraciones a TV Perú, el ministro Bravo explicó que la reorganización de la Dirección de Formalización Minera busca que el proceso tenga mayor eficacia y eficiencia en el tiempo. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) se enfocará en el fortalecimiento de la formalización minera integral para incorporar a miles de pequeños productores mineros y mineros artesanales a la economía formal.

Bravo reconoció que el Reinfo ha sido mal utilizado en algunos casos por la minería ilegal para llevar a cabo acciones vedadas. Por ello, el Minem está diseñando un acompañamiento técnico para apoyar a los mineros que muestren ganas de formalizarse, cuyo número supera los 30,000.

El ministro sostuvo que la entidad no será solo una dependencia que espera documentos, sino que brindará este acompañamiento a los mineros. Con ello, se espera avanzar en la formalización durante el año de ampliación del Reinfo, dejando un esquema para que el próximo Gobierno, a partir de julio del siguiente año, continúe con el trabajo.

Impulso a las inversiones

Luis Bravo señaló que se espera alcanzar más de $ 5,100 millones de inversión al cierre de 2025. El ministro dijo haber dialogado con empresarios mineros, quienes ratificaron sus compromisos de inversión en el país, lo que aseguraría la viabilidad de nuevos proyectos que generen empleo y crecimiento económico.

Hasta la fecha, el Minem ha autorizado más de 200 proyectos mineros, lo que representa una inversión total que supera los $ 6,450 millones.