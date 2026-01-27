¿El silencio administrativo positivo para destrabar proyectos mineros? Esta es la estrategia que se implementará en Chile

Mientras el promedio mundial para poner en marcha un proyecto minero es de 28 años, en el Perú los largos y complejos trámites ha extendido estos plazos a más de 40 años. En Chile, el silencio administrativo permite que los permisos de construcción y funcionamiento se consideren automáticamente otorgados si la autoridad no responde en el plazo legal.

En los últimos años, los proyectos mineros en el país enfrentan un serio problema de exceso de trámites, conocido como “permisología”. Tres de cada cinco proyectos han tardado entre 30 y 40 años desde la etapa de exploración hasta el inicio de operaciones. Según explicó Gonzalo Quijandría, vicepresidente y presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al menos siete de esos años se pierden únicamente en la espera de permisos y aprobaciones por parte del Estado.

“Todo es esperar trámites o aprobaciones que haga el Estado respecto a los proyectos mineros. Podrán decir que eso tiene ver con que ahora tienen que hacerse trámites más complejos para darle tranquilidad a la ciudadanía. Bueno, midamos eso. ¿Realmente el incremento de la tramitología ha generado más tranquilidad respecto a los proyectos los mineros por parte de la ciudadanía? Yo creo que no”, sostuvo durante el webinar internacional ‘Simplificar para crecer: expertos internacionales analizan los desafíos regulatorios de la minería’.

El modelo chileno

En setiembre del 2025, se aprobó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales en Chile. Entre sus principales novedades están la aplicación del silencio administrativo en ciertos permisos, el reemplazo de algunos trámites por declaraciones juradas, sanciones tanto para empresas que incumplan como para funcionarios que retrasen indebidamente los procesos.

En su exposición, Manuel Barros, Socio del Estudio Carey, explicó que esta ley no pretende que todos los permisos puedan ser aprobados en base al silencio administrativo, sino que distingue seis tipos de permisos: administración o disposición, localización, proyecto, funcionamiento, profesional o servicio y otras autorizaciones.

“La novedad tiene que ver con los otros tres tipos de permisos, que son los permisos relacionados a la construcción del proyecto, al funcionamiento del proyecto y a permisos de segundo orden o segunda categoría, en los cuales transcurridos ciertos plazos, se entienden otorgados los permisos”, indicó.

En esa línea, enfatizó que el gobierno chileno ahora se enfrenta al desafío de la reglamentación para distinguir cuáles son los procesos que califican para aplicarse el denominado “silencio administrativo positivo”.

Un sistema que funcione

Para Gonzalo Quijandría, en el Perú se debe apuntar a un sistema de permisos que realmente funcione y sea eficiente sin que ello signifique debilitar la regulación ambiental, social ni los criterios de sostenibilidad.

“Con ese convencimiento creo que podríamos avanzar para mejorar la regulación. Uno es mejorar la capacidad técnica interna, no solamente en cantidad, sino calidad de los mismos evaluadores que aprueban los proyectos”, añadió.

A ello suma la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos, para evitar redundancias y trabas innecesarias, junto con la incorporación de tecnología para trámites que deberían ser simples y rápidos.