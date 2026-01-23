Minería peruana busca mayor presencia en Medio Oriente tras reuniones con autoridades e inversionistas

La minería peruana dio nuevos pasos para ampliar su presencia en Medio Oriente, una de las regiones con mayor dinamismo económico del mundo, tras una serie de reuniones con autoridades, empresarios e inversionistas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Durante una gira de dos semanas, representantes del sector, encabezados por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sostuvieron encuentros de alto nivel orientados a mostrar las oportunidades que ofrece el Perú como destino para la inversión minera, resaltando aspectos como la competitividad del sector, la sostenibilidad de los proyectos y la incorporación de innovación y tecnología en las operaciones.

Las reuniones permitieron, además, intercambiar visiones sobre cooperación internacional, promoción de inversiones y el desarrollo de una minería moderna y responsable, en un contexto de creciente interés global por los recursos minerales estratégicos.

En Qatar, se realizaron reuniones con el embajador del Perú en ese país, Gonzalo Voto Bernales; con Leandro Mereu, CEO de UCC Holding; con Hamad Rashid Al Athbah, CEO de Qatar Mining; y con el ministro del Ambiente y Cambio Climático, Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al-Subaie. Estos encuentros se enfocaron en explorar espacios de colaboración y posibles vínculos con el sector minero peruano.

La agenda también incluyó actividades en Abu Dhabi y Dubái, donde se dialogó con autoridades y actores vinculados a inversión, minería y promoción económica. En estos espacios se abordaron las perspectivas del mercado minero internacional y el interés por fortalecer relaciones con países productores como el Perú.

Las actividades contaron con el acompañamiento de las embajadas del Perú en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, así como con la coordinación de la Cancillería, como parte de una estrategia orientada a reforzar la proyección internacional del sector minero peruano.

La gira se inició con la participación peruana en el Future Minerals Forum 2026, realizado en Arabia Saudita, uno de los principales encuentros globales sobre minería y recursos minerales, que reúne a gobiernos, empresas e inversionistas del sector.