Minería, vivienda y Obras por Impuestos reactivan la construcción: ¿Cuáles son los retos para el 2026?

Según el último informe de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en noviembre de 2025 el sector construcción creció un 12.5 %, lo que representa su mayor avance mensual en casi dos años. Con este resultado, se espera que la construcción cierre el año con un incremento cercano al 6 %, consolidando así su mejor desempeño de los últimos cuatro años.

¿Qué impulsó este crecimiento?

El motor principal de esta recuperación ha sido la inversión privada, que se estima creció un 9.5 % durante el año. Este dinamismo se debe principalmente a tres factores:

La minería: que sigue invirtiendo en el país.

que sigue invirtiendo en el país. El mercado de viviendas: que se mantiene muy activo.

que se mantiene muy activo. Obras por Impuestos: una modalidad donde las empresas privadas ejecutan proyectos públicos.

Por otro lado, aunque la inversión pública se volvió un poco más lenta al final del año, terminaría el 2025 con un crecimiento de 5.5 %. Un dato interesante es que solo en noviembre, el consumo de cemento subió un 11.4 %, lo que demuestra que se está construyendo más en todo el país.

El reto de la vivienda para los jóvenes

Uno de los puntos más importantes del informe destaca que hay un récord de venta de viviendas en Lima, especialmente departamentos pequeños y céntricos para jóvenes (conocidos como el Rango 5 de Mivivienda).

Sin embargo, CAPECO advierte que para el 2026 podría haber problemas porque el presupuesto para subsidios de vivienda social ha sufrido recortes. El gremio pide al gobierno que no excluya a estos departamentos de los beneficios sociales para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia.

Seguridad y futuro del sector

A pesar del optimismo, el sector enfrenta desafíos serios. El Banco Central de Reserva (BCRP) proyecta que para el 2026 el crecimiento sea más moderado, de un 2.5 %. Para mantener el ritmo, CAPECO señala que es urgente trabajar en dos áreas:

Mejorar la seguridad: Se ha detectado que bandas criminales y "falsos sindicatos" están afectando las obras. Se propone reformar las leyes actuales para limpiar estos registros y proteger a los trabajadores. Planificación de las ciudades: Es necesario que los grandes proyectos de transporte (como el Metro) se conecten con planes para que alrededor de las estaciones haya viviendas, empleos y servicios.

En resumen, el 2025 ha sido un año de fuerte recuperación para la construcción, pero el éxito futuro dependerá de que se sigan dando incentivos para viviendas y se combata con firmeza la delincuencia en las obras.