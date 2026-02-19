Aeropuerto de Talara obtiene certificación para recibir vuelos internacionales

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el Aeropuerto "Cap. FAP Víctor Montes" de Talara ha sido certificado para recibir vuelos internacionales.

Este reconocimiento técnico acredita que la terminal cumple con los estándares globales de seguridad y operación exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, quedando plenamente habilitada para que aerolíneas extranjeras establezcan rutas directas.

Esta medida no solo refuerza la seguridad aeronáutica, sino que también abre nuevas oportunidades para la inversión y el dinamismo económico en todo Piura.

Con la modernización de su infraestructura y el respaldo de certificaciones internacionales, la región Piura busca consolidarse como el destino favorito de los viajeros, facilitando el acceso directo desde el extranjero y mejorando la experiencia de quienes buscan sol y playa.

Cerca de 500 mil turistas visitarán Piura durante el verano 2026

La expectativa para esta temporada es sumamente alta. Según las proyecciones de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Piura, se estima que cerca de 500,000 turistas visitarán la región durante el verano 2026.

El pico máximo de visitantes se da para las celebraciones de Año Nuevo. Luego, se extiende la visita a las playas como Máncora, Colán, Los Órganos y Vichayito ya están organizando eventos y actividades para recibir a las familias y turistas.

Además, se están ejecutando obras clave, como la mejora de la carretera de Las Positas (con una inversión de 20 millones de soles) y el avance de la vía Costanera, que conectará diversos balnearios como Lobitos y El Ñuro.