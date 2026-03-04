MTC reitera que el Metropolitano y los corredores complementarios tendrán prioridad en el abastecimiento del GNV

Aldo Prieto, titular del Ministerio de Transportes, aseguró que con esta decisión el servicio estará garantizado para todos los usuarios en la capital.

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, reiteró este miércoles que los servicios del Metropolitano, Aerodirecto y los corredores complementarios, que usan GNV, tendrán prioridad en el abastecimiento de este hidrocarburo, garantizando así su operatividad en Lima.

El titular del MTC participó en la conferencia de prensa realizada por la PCM con respecto a la escasez del gas natural debido a la deflagración de un gasoducto del gas de Camisea en la localidad de Megantoni, en Cusco. Tras ser consultado por RPP, el funcionario recalcó que mientras dure la emergencia el servicio de transporte se realizará con normalidad.

"El Metropolitano es 100% GNV. El servicio de Aerodirecto y los corredores también son 100 % GNV. Entonces, en tanto ello y en cuanto las normas que se han dictado establecen prioridad para el abastecimiento de transporte público, este está garantizado. Estos servicios están garantizados durante los días que dure la emergencia", afirmó.

Prieto también confirmó que han sostenido reuniones con gremios vinculados al transporte convencional, es decir, buses privados, taxis y combis, para conocer su situación.

"Nos hemos reunido con los transportistas del sistema convencional, de manera que ellos nos ayuden también a estar incorporados dentro de una prioridad de abastecimiento que nos ayude a conocer durante los siguientes días cuál es la situación real respecto de su provisión. Pero en cuanto al Sistema Integrado de Transporte, está completamente garantizado", añadió.

La Autoridad de Transporte Urbano había indicado desde ayer que el Metropolitano cuenta con la previsión necesaria para garantizar el abastecimiento del 100 % de su flota. Con respecto a las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, la entidad aclaró que operan con total normalidad, al ser abastecidas por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), sin depender del suministro de gas natural.



Emergencia durará 14 días

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó este miércoles que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) inició los trabajos de reparación de los ductos en el KP43, en Megantoni, en Cusco, donde ocurrió la deflagración que generó la paralización del abastecimiento de gas natural en todo el país.

“TGP está ejecutando acciones para garantizar las condiciones de seguridad para dar inicio a la reparación que permita restituir el servicio de transporte por ductos, así como realizar las reparaciones o cambios en la infraestructura dañada”, precisó el organismo regulador.

Por su parte, el gerente senior de negocios y relaciones institucionales de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Enrique Martínez Stolzembach, enfatizó ayer que la empresa mantiene su estimación de 14 días para reparar el gasoducto y así restablecer con normalidad el servicio.

"Nuestra estimación inicial, que todavía se mantiene, es de 14 días. Hay que tener en cuenta que la complejidad de la zona, que es muy alta. Si se tuviese acceso a fotos satelitales, se vería que la zona donde ocurrió el incidente está en una plataforma sobre una colina. Es una zona muy reducida que solamente se puede acceder por helicóptero. Empezamos con la movilización de maquinarias y equipos para la reparación del ducto. Tuberías que pesan más de 4 toneladas y que son transportadas por helicóptero", explicó el funcionario en el programa Las Cosas Como Son de RPP.