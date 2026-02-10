Mucho contenedor, poca ciudad: los 15 retos para consolidar el Megapuerto de Chancay como hub

El Megapuerto de Chancay ya es una realidad que asombra al mundo, moviendo miles de contenedores y conectándonos directamente con Asia.

En su primer año operativo, el terminal superó con creces su meta inicial de 200,000 unidades al movilizar 286,255 TEUs (contenedores de 20 pies), posicionándose rápidamente como la cuarta terminal del país.

Con 6 rutas marítimas regulares en funcionamiento, destaca la conexión directa con Shanghái que reduce el tránsito a solo 23 días, facilitando un intercambio comercial que ya suma US$ 900 millones en exportaciones y US$ 1,194 millones en importaciones. Este flujo no solo beneficia al comercio, sino que ha inyectado a las arcas del Estado una recaudación aduanera de S/ 939.7 millones, consolidando su rol estratégico en la economía nacional.

Sin embargo, para el peruano de a pie, la pregunta es: ¿cuándo sentiremos ese beneficio en la puerta de nuestra casa? De acuerdo con un reciente informa del Observatorio de Chancay de la Universidad del Pacífico (UP), existe un "semáforo institucional" de 15 medidas clave que nos dice qué está avanzando y qué está preocupantemente estancado.

Se esperan 15 medidas urgentes para el desarrollo la zona de influencia de puerto

Omar Narrea, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la UP, advierte que, mientras los temas que favorecen al negocio avanzan rápido, los proyectos que mejoran la vida de la gente y el orden de la ciudad están en espera o, peor aún, ni inician. Aquí te explicamos cómo va este balance por cada eje temático:

1. Ciudad y ciudadanos:

Este es el punto más sensible. Aunque se habla de millones, la realidad en las calles es otra:

Cartera de Inversiones Estratégicas (CIET) (reto crítico) : Se prometió 21 proyectos por S/ 820 millones en salud y agua, está paralizada porque el Ministerio de Economía no le ha dado presupuesto.

: Se prometió 21 proyectos por S/ 820 millones en salud y agua, está paralizada porque el Ministerio de Economía no le ha dado presupuesto. Fondo Social de Chancay (en espera): Este recibe el 20 % de lo que recauda la aduana, pero aún no tiene un reglamento claro para empezar a usarse. También están a media máquina las facultades de la ANIN para invertir en la zona y el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

2. Gobernanza:

Para que una ciudad crezca bien, se necesita orden y autoridades fuertes, pero aquí el semáforo está fallando:

Planes de Desarrollo Urbanos (PDU) de Chancay y Huaral (reto crítico): Siguen sin aprobarse. Sin esto, no se puede saber dónde construir viviendas, parques o zonas industriales, lo que ahuyenta la inversión ordenada.

Siguen sin aprobarse. Sin esto, no se puede saber dónde construir viviendas, parques o zonas industriales, lo que ahuyenta la inversión ordenada. Autoridad Autónoma de Chancay (en espera) : Se creó tarde y aún no tiene el peso político necesario para sentar en una misma mesa a los ministros y alcaldes.

: Se creó tarde y aún no tiene el peso político necesario para sentar en una misma mesa a los ministros y alcaldes. Intendencia de Aduana de Chancay (realizado): Su creación fue rápido y ya está recaudando millones para el Estado.

3. Cadena logística:

Es el eje con más contrastes. Es fácil sacar la carga del barco, pero difícil moverla por nuestras carreteras:

Accesos viales y el desvío de camiones por la Vía de Evitamiento (reto crítico): Están trabados por discusiones entre el MTC y la municipalidad. Los corredores hacia la selva y la famosa agenda ferroviaria (trenes) son todavía sueños muy caros y sin financiamiento claro.

Están trabados por discusiones entre el MTC y la municipalidad. Los corredores hacia la selva y la famosa (trenes) son todavía sueños muy caros y sin financiamiento claro. Prórroga de concesiones portuarias (realizado): Se aprobaron rápido las leyes para este fin, lo que permitirá más inversiones fuera del puerto y abrir el cabotaje (transporte de carga entre puertos peruanos), lo que ayuda a la red nacional.

4. Inversión: reglas para el negocio

Aquí es donde el Estado ha puesto más acelerador:

Zonas Económicas Especiales Privadas (realizado) : Ya tienen marco legal para atraer nuevas fábricas y almacenes cerca al puerto. Se espera la publicación del reglamento por parte del Ejecutivo.

: Ya tienen marco legal para atraer nuevas fábricas y almacenes cerca al puerto. Se espera la publicación del reglamento por parte del Ejecutivo. Chancay como aduanas para la Amazonía (en espera): Este beneficio permitiría pagar menos impuestos si la carga va a la selva.

Este balance de Narrea concluye que el Estado ha tenido una reacción "más económica" que social.

“Siempre ha habido una mayor velocidad para atender los temas económicos y de conectividad que ver los temas sociales. Por ejemplo, la Autoridad de Chancay sale recién cuando estaba inaugurándose el puerto. En cambio, las leyes de inversiones y la aduanera salen antes. Es ejemplo bastante claro de que el Estado toma una posición más económica”, advirtió Omar Narrea.