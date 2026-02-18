Carlos Canales: Dos negocios de Intercorp ya tienen autorización para reabrir en Miraflores [ENTREVISTA]

Tras la clausura de 15 locales vinculados a Intercorp en Miraflores, la municipalidad defiende que los operativos respondieron exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, en medio de cuestionamientos empresariales y sospechas de un trasfondo contractual por el estadio Manuel Bonilla. En esta entrevista en exclusiva a RPP, la comuna detalla las faltas detectadas, el proceso de reapertura y descarta cualquier vínculo con controversias previas.

¿Cuál fue la motivación principal de los operativos que derivaron en la clausura de 15 locales vinculados a Intercorp?

Miraflores registra en promedio 500 operativos de fiscalización al mes. Contamos con más de 200 fiscalizadores que diariamente supervisan el cumplimiento de ordenanzas municipales, normas de Defensa Civil y estándares de seguridad.

En la primera quincena de febrero se realizaron 257 operativos en distintos establecimientos. De ellos, aproximadamente 34 o 35 terminaron en paralizaciones, mientras que entre 50 y 60 locales recibieron amonestaciones con un plazo de dos días para subsanar las observaciones. Dependiendo del nivel de riesgo o la gravedad de la falta, corresponde una clausura o una multa.

En el caso de los 80 locales que Interbank tiene en Miraflores, 15 fueron sancionados por incumplir protocolos de seguridad y disposiciones de Defensa Civil.

¿Qué tipo de faltas se detectaron?

Hubo distintos casos. Por ejemplo, un establecimiento tenía siete balones de gas cuando solo estaba autorizado para uno.

En otro local se habían bloqueado zonas de evacuación para utilizarlas como depósitos. En caso de sismo, las personas no habrían podido salir por esas rutas, que deben mantenerse completamente despejadas.

También se detectaron cambios no autorizados en el diseño aprobado en el plan de seguridad. No se puede modificar un plan de seguridad sin actualizarlo formalmente y respetar las áreas establecidas.

Finalmente, se observaron deficiencias eléctricas. Los locales deben contar con pozos a tierra adecuados para evitar riesgos de electrocución. Hemos visto casos graves en otros distritos, como en Pueblo Libre y San Miguel.

Además, tras lo ocurrido en el Real Plaza, donde se produjo un desplome por falta de mantenimiento, se refuerza la necesidad de supervisión. En algunos locales encontramos equipos de aire acondicionado instalados en la parte superior sin la debida sujeción.

¿Qué ocurrirá con estos locales?

El lunes 16 de febrero sostuvimos una reunión con representantes de Interbank. Hasta la fecha han presentado ocho solicitudes para levantar observaciones. Dos ya cuentan con autorización para reabrir: el Cineplanet de la zona de Alcázar y la oficina Interbank de la avenida Ricardo Palma.

En ambos casos, las fallas fueron corregidas de inmediato, se programó una inspección dentro del plazo y se autorizó la reapertura.

La municipalidad tiene cinco días para fijar una fecha de inspección y cinco días adicionales para autorizar la reapertura, siempre que se haya subsanado todo.

Nuestro objetivo no es perjudicar a ninguna empresa, sino asegurar que tanto grandes como pequeñas cumplan las normas y garanticen la seguridad y la vida de las personas.

Existe un cuestionamiento sobre el momento de las clausuras, pues coincidieron con la controversia contractual por el estadio Manuel Bonilla. ¿Hay relación?

No tiene ninguna relación. Estos operativos se programan regularmente a inicios de año para grandes empresas. Realizamos al menos dos intervenciones anuales de este tipo: una al inicio y otra a mitad de año, considerando fechas de alta afluencia como febrero y julio.

Miraflores recibe más de 500 mil personas al día, además de sus 100 mil vecinos residentes. Por ello, la prioridad es salvaguardar la vida humana antes que cualquier actividad comercial.

Ya hemos clausurado anteriormente centros comerciales como Larcomar y los operadores han subsanado observaciones sin mayores controversias, obteniendo nuevamente su Certificado ITSE cuando cumplen con la normativa.

¿No existe entonces ningún problema contractual por el estadio Bonilla?

No. En septiembre de 2023, la Municipalidad de Miraflores cerró en el Banco de Inversiones un proyecto financiado con pagos adelantados de prediales. No se trató de una donación.

Interbank adelantó un monto correspondiente a 20 años para ejecutar una obra específica. Sin embargo, el proyecto fue observado por la Contraloría y luego se determinó que no era de interés para la gestión actual. Se cerró en el Banco de Proyectos y se comunicó a la entidad financiera que el dinero estaba a su disposición.

El propio convenio establecía como causal de conclusión anticipada el cierre del proyecto por falta de interés municipal. Así se procedió, por lo que no existe controversia contractual.

¿Se han reunido con Intercorp?

Sí. Nos hemos reunido con los principales directivos de Intercorp. Han entendido que estas medidas deben cumplirse sin excepción, tanto por pequeños como por grandes empresarios, quienes además cuentan con mayores recursos para mantener sus locales con el Certificado de Defensa Civil vigente.

Desde gremios de centros comerciales se ha señalado que estas clausuras podrían afectar la inversión privada. ¿Qué responde?

El empresario honesto, sea grande o pequeño, cumple la ley. Nadie puede operar al margen de las ordenanzas. El rol del municipio es proteger la vida de las personas.

En el caso del Real Plaza en Trujillo, se exoneró inicialmente de responsabilidad a la administración del centro comercial y luego hubo sanciones por parte de Indecopi. Las consecuencias fueron graves y obligaron a asumir indemnizaciones por no haber garantizado condiciones adecuadas de seguridad.

Nosotros no sancionamos por interés político ni económico. Todos los días se reciben solicitudes para abrir nuevos negocios y la mayoría cumple con los requisitos. Nadie tiene un cheque en blanco.

Actualmente, dos locales ya están autorizados para reabrir y seis solicitudes adicionales fueron presentadas esta mañana. Cuando se tramita un nuevo ITSE es porque hubo incumplimientos previos. En los próximos días se evaluarán los casos y, si cumplen la ley, se levantará la clausura.

Nuestro interés es apoyar al empresario, pero también garantizar que cualquier persona que ingrese a un local tenga protegida su vida, su salud y la de los trabajadores, que son quienes permanecen allí de manera permanente. Intercorp se ha comprometido a subsanar las observaciones y esperamos que así sea.