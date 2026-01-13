Inseguridad frenó crecimiento de las mypes: solo 1 de cada 5 mejoró sus ventas en 2025

El 86.2 % de los emprendedores cerró el año sin crecimiento. A la crisis comercial, se suma un abandono estatal crítico: el 93.1 % de los negocios se siente desprotegido ante una delincuencia que silencia a casi un tercio de sus víctimas.

Según los datos obtenidos de las consultas a bodegueros y emprendedores de servicios, apenas el 20.7 % de los negocios logró mejorar sus niveles de ventas, lo que sitúa a la gran mayoría en una situación de estancamiento o retroceso económico. Así lo revela un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de la Mype (CEMYPE), que contó con la participación de gremios como Mypes Unidas del Perú (MUP) y la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú (AGREMUP).

La rigurosidad de las cifras muestra que la crisis de demanda es profunda: el 44.8 % de las Mypes reportó que sus ventas fueron "muy bajas", mientras que un 41.4 % indicó que sus ingresos simplemente no crecieron. En conjunto, más del 86 % de los establecimientos consultados cerró el año sin resultados positivos en su facturación.

Mypes enfrentan restricción financiera y falta de crédito

El acceso al financiamiento, motor vital para la reactivación, también muestra indicadores preocupantes en el informe del CEMYPE. El 58 % de los empresarios optó por no solicitar créditos durante el 2025.

Entre aquellos que sí intentaron buscar financiamiento externo, un 14 % recibió una respuesta negativa por parte de las entidades financieras, y solo un 28% logró obtener el capital solicitado para sus operaciones.

La inseguridad: el principal obstáculo para el desarrollo del sector

Más allá de las variables económicas, la inseguridad ciudadana emerge como el factor determinante que asfixia al sector. Según los datos recopilados por MUP y AGREMUP, la percepción de abandono institucional es casi absoluta.

El 93.1 % de los consultados afirmó no sentirse protegido por el Estado frente a la delincuencia, mientras que solo un minúsculo 6.9% percibe sentirse "algo protegido".

Esta vulnerabilidad ha generado un fenómeno de desconfianza en el sistema de justicia. El estudio identifica una preocupante "cifra negra" de criminalidad: aunque un 14 % de los empresarios fue víctima de un delito y procedió a denunciarlo, existe un 27 % que, tras ser afectado por la delincuencia, decidió no realizar la denuncia ante las autoridades.

Estos datos, presentados por las fuentes, sugieren que el temor y la falta de respuesta estatal han silenciado a una gran parte de las víctimas en el sector empresarial.

En conclusión, los datos de las fuentes indican que el cierre del 2025 deja a las Mypes en una situación de orfandad institucional, donde el limitado crecimiento económico se ve agravado por un entorno criminal que los empresarios enfrentan mayoritariamente sin el respaldo del Estado.