Nacimientos peruanos cruzan fronteras: ¿Qué países lideran la demanda internacional?

Entre enero y octubre del 2025, el arte y la tradición de la Navidad peruana volvieron a cruzar fronteras. Según informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX), los envíos totales de nacimientos y artículos relacionados sumaron $ 536,000.

Aunque la cifra representó un leve retroceso del -3 % respecto al mismo periodo del 2024, el sector sigue mostrando una sólida presencia internacional, especialmente en el viejo continente.

Italia, el principal destino de la fe y el arte peruano

Con una concentración del 35.8 % del mercado total, Italia se consolidó como el mayor comprador de estos artículos decorativos, sumando $ 192,000. Esto significó un crecimiento del 1 % frente al año anterior. El éxito en este país se debe a la alta valoración que los consumidores europeos otorgan a las piezas con identidad cultural y elaboración manual.

Por su parte, Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar con importaciones por $ 142,000, a pesar de haber experimentado una contracción del -14.7 % en comparación con los $ 166,000 registrados en 2024. Otros destinos relevantes fueron Francia ($ 50,000), España ($ 32,000) y Alemania ($ 25,000), seguidos por mercados latinoamericanos como Colombia y México.

Creatividad sin fronteras

La oferta exportable peruana se distingue por su diversidad y el uso de materiales tradicionales. Entre los artículos más destacados se encuentran:

Nacimientos temáticos : Representaciones en "huevitos", ollas, rocotos, canoas y escenas de la costa, sierra y selva.

: Representaciones en "huevitos", ollas, rocotos, canoas y escenas de la costa, sierra y selva. Piezas icónicas : El tradicional retablo ayacuchano y representaciones del volcán Misti.

: El tradicional retablo ayacuchano y representaciones del volcán Misti. Materiales: Cerámica (la partida más relevante con $ 409,000), piedra, madera, papel, tejido y fibras vegetales.

Estas piezas logran diferenciarse de los productos industrializados gracias a su simbolismo y técnicas ancestrales. Además, esta actividad representa el sustento de cientos de artesanos y pequeñas empresas, impulsando el desarrollo económico local en diversas regiones del país.

Como se sabe, la tradición de colocar un nacimiento representa para muchos el milagro de la llegada de Jesús, una práctica profundamente arraigada en países con herencia cristiana y mayoría católica. En el Perú, este acto trasciende lo religioso para convertirse en un motor de preservación cultural que hoy recorre el mundo.