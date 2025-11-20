Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Nestlé es multado con S/ 629,588 por etiquetado engañoso en alimentos para mascotas: ¿Qué pasó?

Indecopi sanciona a Nestlé por confundir a consumidores con etiquetas de comida para mascotas
Indecopi sanciona a Nestlé por confundir a consumidores con etiquetas de comida para mascotas | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Nestlé Perú fue multada con 117.68 UIT por inducir a error a consumidores al etiquetar 28 alimentos para mascotas con denominaciones que no reflejaban su verdadera composición, destacando carnes específicas, pese a incluir mezclas de otros tipos y subproductos.

Nestlé Perú S.A. es multada con 117.68 UIT, equivalentes a S/ 629 588, por haber inducido a error a los consumidores con el etiquetado de 28 productos de alimentos destinados a gatos y perros; así lo determinó la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi, mediante la Resolución N° 3175-2025/SPC-INDECOPI.

La sanción se impuso debido a que Nestlé Perú utilizó denominaciones de producto que no reflejaban su verdadera naturaleza. Según la SPC, la práctica consistía en destacar una carne específica en la etiqueta, llevando al consumidor a creer que el producto se componía únicamente de dicho ingrediente.

El Colegiado ratificó que esta práctica constituía una infracción al artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues inducía a error a los consumidores sobre las características reales de los productos ofrecidos en el mercado.

¿Cuál es la composición real de los productos?

La investigación dio a conocer que los productos sancionados no estaban compuestos únicamente por la carne mencionada en sus etiquetas, sino que también incluían otros tipos de carne y subproductos detallados en los ingredientes.

Entre los ejemplos específicos citados en la resolución se encuentran:

  • “Dog Chow Salmón”: A pesar de su denominación, el producto no solo contenía salmón, sino también "hígado y/o vísceras de cerdo, carne de pollo y/o atún, carcasa e hígado de pollo".
  • “Felix Classic con Atún”: Aunque destacaba el atún, en su composición se halló "carne y menudencias de pollo y/o cerdo, carcasa de pollo y/o carne de salmón y/o sardina".
  • “Cat Chow Adulto Pollo”: Además de pollo, este producto incluía "vísceras y/o hígado de cerdo y carne de pavo".
  • “Fancy Feast Petits Filets Salmón”: Este alimento combinaba el pescado destacado con "hígado y vísceras de cerdo y carne de pollo".

La Resolución N° 3175-2025/SPC-INDECOPI también confirmó el otorgamiento del 26.5 % de la multa a favor de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, entidad que impulsó el procedimiento y presentó las pruebas necesarias para acreditar la infracción.

Video recomendado
Tags
Nestlé Perú Indecopi alimentos para mascotas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA