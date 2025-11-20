Nestlé es multado con S/ 629,588 por etiquetado engañoso en alimentos para mascotas: ¿Qué pasó?

Nestlé Perú S.A. es multada con 117.68 UIT, equivalentes a S/ 629 588, por haber inducido a error a los consumidores con el etiquetado de 28 productos de alimentos destinados a gatos y perros; así lo determinó la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi, mediante la Resolución N° 3175-2025/SPC-INDECOPI.

La sanción se impuso debido a que Nestlé Perú utilizó denominaciones de producto que no reflejaban su verdadera naturaleza. Según la SPC, la práctica consistía en destacar una carne específica en la etiqueta, llevando al consumidor a creer que el producto se componía únicamente de dicho ingrediente.

El Colegiado ratificó que esta práctica constituía una infracción al artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, pues inducía a error a los consumidores sobre las características reales de los productos ofrecidos en el mercado.

¿Cuál es la composición real de los productos?

La investigación dio a conocer que los productos sancionados no estaban compuestos únicamente por la carne mencionada en sus etiquetas, sino que también incluían otros tipos de carne y subproductos detallados en los ingredientes.

Entre los ejemplos específicos citados en la resolución se encuentran:

“Dog Chow Salmón” : A pesar de su denominación, el producto no solo contenía salmón, sino también "hígado y/o vísceras de cerdo, carne de pollo y/o atún, carcasa e hígado de pollo".

: A pesar de su denominación, el producto no solo contenía salmón, sino también "hígado y/o vísceras de cerdo, carne de pollo y/o atún, carcasa e hígado de pollo". “Felix Classic con Atún” : Aunque destacaba el atún, en su composición se halló "carne y menudencias de pollo y/o cerdo, carcasa de pollo y/o carne de salmón y/o sardina".

: Aunque destacaba el atún, en su composición se halló "carne y menudencias de pollo y/o cerdo, carcasa de pollo y/o carne de salmón y/o sardina". “Cat Chow Adulto Pollo” : Además de pollo, este producto incluía "vísceras y/o hígado de cerdo y carne de pavo".

: Además de pollo, este producto incluía "vísceras y/o hígado de cerdo y carne de pavo". “Fancy Feast Petits Filets Salmón”: Este alimento combinaba el pescado destacado con "hígado y vísceras de cerdo y carne de pollo".

La Resolución N° 3175-2025/SPC-INDECOPI también confirmó el otorgamiento del 26.5 % de la multa a favor de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash, entidad que impulsó el procedimiento y presentó las pruebas necesarias para acreditar la infracción.