New Athletic apunta a Ecuador, Bolivia y Argentina y proyecta abrir 15 tiendas adicionales al 2026

Silvio Vila, gerente general de New Athletic, se presentó en Negocios 360 por RPP y reveló los planes de crecimiento y expansión internacional de la marca de calzado y ropa deportiva peruana, resaltando que la meta es abrir 15 tiendas adicionales y consolidar su presencia en el extranjero para el año 2026.

New Athletic, cuya marca fue creada en 2005 tras una década de experiencia en la comercialización de zapatillas importadas, ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. Actualmente, la empresa cuenta con 42 tiendas a nivel nacional.

El salto a la internacionalización de New Athletic

La visión de New Athletic es ser "la marca deportiva número uno del país". Para lograrlo, la compañía se enfocará en la internacionalización.

Si bien la marca ya tiene una presencia indirecta a través de distribuidores en Argentina, Bolivia y Ecuador, el plan para el 2026 incluye un ingreso directo con tiendas físicas.

Vila anunció el primer paso concreto de esta estrategia: "Al próximo año vamos a estar en Ecuador". La intención es empezar con este país y posteriormente avanzar hacia Bolivia y Argentina, cumpliendo así el paso de la internacionalización para el 2026.

New Athletic como parte del deporte nacional

La expansión de la marca está alineada con su política de apoyar el desarrollo del deporte nacional. Actualmente, New Athletic patrocina a varios equipos de fútbol emblemáticos, como Sport Huancayo, Cienciano, Carlos A. Mannucci, Asociación Deportiva Tarma y al Deportivo Los Chankas. Además, visten a la Selección Peruana de Voleibol.

El éxito de la marca en el patrocinio deportivo es tal que, luego de vestir al Deportivo Binacional Fútbol (campeón de Liga 1) y Cienciano (campeón de Liga 2) en 2019.

"Desde ese momento no salió curiosamente New Athletic, la marca de los campeones", recuerda Vila.

Con estos planes de crecimiento y la meta de abrir 15 tiendas más, New Athletic busca reforzar su compromiso de ofrecer productos de calidad y tendencia a un buen precio, haciendo de la moda deportiva algo accesible para el público.