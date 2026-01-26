¡En alerta por fallas! Más de 3,000 vehículos de Nissan, Volvo y Ford deben ser revisados: ¿Qué modelos son y qué riesgos presentan?

Más de 3,000 vehículos deben ser revisados por presentar posibles fallas que pondrían en riesgo la seguridad de sus ocupantes y de terceras personas; así lo alertó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Los tres llamados a revisión van dirigidos a consumidores que poseen vehículos de las marcas: Nissan, Volvo y Ford, siendo el caso de Nissan el de mayor alcance por el número de unidades afectadas.

Nissan: Riesgos en el sistema de frenado

La empresa Nissan Perú S. A. C. ha identificado un problema en 3,147 vehículos del modelo Frontier D23, fabricados en México entre los años 2022 y 2024. Según detalla el documento, la falla reside en que "una tubería del sistema de frenos podría agrietarse y resultar en una fuga del líquido de frenos". Esta situación es crítica, ya que podría terminar "reduciendo la eficiencia del frenado y generando un riesgo para la seguridad de los ocupantes".

Los propietarios de estos modelos pueden verificar si su unidad está afectada ingresando su número de VIN en el portal oficial de la marca: https://www.nissan.pe/recall.html.

Volvo: Alerta por riesgo de incendio

Por su parte, Maquinaria Nacional S. A. C. ha reportado el llamado a revisión de 85 vehículos Volvo EX30 (modelos Single Motor Extended Range y Twin Motos Performance de los años 2024 y 2025). En este caso, el peligro está asociado a la fuente de energía del vehículo. El informe indica que, aunque son casos poco frecuentes, "la batería de alto voltaje podría sobrecalentarse cuando se encuentre altamente cargada, con el riesgo de generar un incendio interno". Los consumidores afectados pueden contactarse vía celular al 944 406 588.

Ford: Fallas en bolsas de aire

Finalmente, Ford Perú S. R. L. informó sobre la revisión de dos camionetas Ford Maverick 2025. El defecto detectado se encuentra en la bolsa de aire del pasajero, donde "podrían desprenderse partes internas de la misma" durante un despliegue por accidente, lo cual aumentaría significativamente el riesgo de lesiones. Los clientes pueden comunicarse al 0 800 71587 o al correo acfordpe@ford.com.

¿Qué es el Sistema de Alertas de Consumo?

Esta es una herramienta de Indecopi útil para difundir información sobre productos que representan "riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes".

La entidad insta a la ciudadanía a reportar cualquier producto riesgoso a través de su página web: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente.