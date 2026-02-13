¿Se viene el noveno retiro de AFP? Presentan proyecto para sacar hasta 4 UIT

El proyecto propone un nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP, permitiendo a los afiliados acceder hasta a 4 UIT de sus ahorros previsionales.

Un proyecto de ley fue presentado en el Congreso con el objetivo de autorizar un nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta vez, el congresista Américo Gonza propuso que los aportantes puedan disponer de hasta S/ 22,000 de sus ahorros previsionales.

¿Cómo se realizaría el noveno retiro de AFP?

El proyecto establece que el monto máximo de retiro sería de hasta 4 UIT. El desembolso se realizaría en armadas de hasta 1 UIT cada 30 días calendario, comenzando 30 días después de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente. El trámite podría realizarse de manera presencial o virtual.

Asimismo, se precisa que los fondos retirados tendrían carácter intangible, es decir, no podrían ser objeto de embargo, retención, descuento o compensación judicial o administrativa.

Devolución en caso de fallecimiento

La propuesta también señala que, en caso de fallecimiento del afiliado, las AFP deberán devolver la totalidad de los fondos más la rentabilidad generada a los familiares directos o beneficiarios legales.

Argumentos del proyecto

Al igual en los anteriores retiros, en la exposición de motivos se argumenta la pobreza monetaria de la población. Además, señala que la inflación, aunque dentro del rango meta, continúa impactando en el presupuesto familiar.

De aprobarse, este sería el noveno retiro extraordinario autorizado desde el inicio de la pandemia, luego de los ocho retiros previos aprobados por el Congreso en los últimos años.