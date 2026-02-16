Nueva Carretera Central: presentan mociones de interpelación contra ministros de Transportes y Economía

Tras resolución de GtoG con Francia, los titulares del MEF y el MTC deberán explicar ante el Pleno si la obra pasará a manos privadas y cómo evitarán el colapso de la actual vía y los retrasos en el Puente Santa Rosa.

El Congreso de la República ha puesto en la mira a los titulares de las carteras de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, y de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera.

A través de dos mociones de interpelación, se busca que ambos funcionarios respondan por la incertidumbre que rodea a la Nueva Carretera Central, un proyecto estratégico valorado en más de S/ 24 mil millones.

Atribuyen recortes y "sabotaje presupuestal" al MEF

Uno de los puntos principales de la crítica hacia la ministra de Economía es el recorte en el presupuesto para el año 2026. Mientras que sectores técnicos estimaban que se necesitaban al menos S/ 1,250 millones para iniciar obras clave como los túneles de Pariachi y Ticlio, el Gobierno solo asignó S/ 190.6 millones, monto que apenas alcanzaría para terminar estudios de ingeniería.

En los documentos presentados, se califica esta decisión como un “sabotaje presupuestal” que pondría en riesgo el cronograma de la obra. Además, se cuestiona la intención de la ministra Miralles de cambiar el modelo de financiamiento para incluir capitales privados o peajes, alejándose del compromiso original de inversión pública directa.

MTC responderá por contratos anulados y dudas por corrupción

Por su parte, el ministro de Transportes deberá explicar por qué el 3 de febrero de 2026 se decidió resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, que formaba parte del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

La decisión de separar a EGIS se basó en informes de la Defensoría del Pueblo que señalan que empresas vinculadas a este grupo económico están inhabilitadas por el Banco Mundial y el BID debido a prácticas fraudulentas o de corrupción en otros países. Sin embargo, el Congreso critica que el MTC no haya informado a tiempo a los gobiernos regionales sobre esta crisis contractual, lo que genera desconfianza y posibles demandas internacionales contra el Estado.

Problemas en los accesos al aeropuerto

La interpelación también incluye el retraso en las obras del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa, accesos fundamentales para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Se advierte que el costo del puente se habría disparado de S/ 800 millones a más de S/ 2,000 millones debido a demoras y falta de gestión. Además, preocupa que el puente se termine pero no tenga conexión con la Costa Verde por falta de presupuesto para el viaducto, dejando el acceso al aeropuerto incompleto.

Finalmente, el ministro Prieto deberá responder por permitir de forma excepcional que vehículos de hasta 101 toneladas transiten por la actual Carretera Central, a pesar de que hay puentes con riesgo extremo de colapso.

Ambos ministros deberán acudir al Pleno del Congreso para responder extensos pliegos de preguntas que buscan aclarar si estos megaproyectos seguirán adelante o si quedarán paralizados por falta de recursos y mala gestión.