Nueva Carretera Central: costo sube a S/ 30,000 millones y Gobierno descarta financiarla solo con recursos públicos

La presidencia del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el inicio de la obra sí será con recursis públicos y hay el compromiso de asignar el presupuesto.

La ejecución de la Nueva Carretera Central enfrenta un nuevo riesgo: el incremento del costo de la obra. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el megaproyecto actualizó su monto de inversión el cual bordea los S/ 30,000 millones, superando los S/ 24,000 millones que se tenían estimados.

"La estimación actual, que nos decía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que está en S/ 30,000 millones y la viabilidad de ese proyecto hace algunos años se dio con S/ 12,000", afirmó la ministra en RPP.

Es alto costo del proyecto hace que Miralles reitere que la decisión del Gobierno es que no se financie solo con recursos públicos. La minsitra ya había anunciado, cuando dirigía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que buscarían nuevas modalidades de financiamiento para el proyecto, que podía incluir una combinación con asociaciones público privadas (APP).

Miralles explicó que, históricamente, grandes proyectos de infraestructura vial en el país —como las IIRSA— se han desarrollado bajo esquemas mixtos de asociaciones público-privadas (APP), precisamente porque este tipo de infraestructura puede generar flujos de ingresos que permiten estructurar su financiamiento.

En ese sentido, recalcó que no se trata de privilegiar un mecanismo sobre otro, sino de evaluar qué modalidad resulta más eficiente para el Estado y garantiza el uso adecuado de los recursos públicos.

“El fin último tiene que ser resguardar el adecuado uso de los recursos públicos”, enfatizó.

Compromiso parcial con la Carretera Central

Sine mbargo, Miralles afirmó que existe el compromiso de iniciar las obras de la Nueva Carretera Central, y por ello se acordó que el tramo inicial del proyecto, que es la construcción del túnel Pariachi, continuará bajo la modalidad ya prevista, dado que cuenta con avances técnicos y estructurales importantes.

El Ministerio de Economía y Finanzas se ha comprometido a garantizar los recursos para ese tramo inicial, mientras se evalúa el esquema financiero integral para el resto del proyecto.

Durante una reunión en Palacio de Gobierno, liderada por el Jefe de Estado, José María Balcázar, se anunció que el primer componente —el Túnel Pariachi y sus accesos— se ejecutará durante la actual gestión, con una inversión inicial de S/ 600 millones y bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G).

Prioridad: cerrar brecha de 12,000 obras paralizadas

La posición del Ejecutivo respecto a la nueva Carretera Central se da en un contexto en el que el Gobierno ha declarado como prioritaria la culminación de más de 12.000 obras truncas a nivel nacional.

Según explicó, en los últimos años diversas autoridades subnacionales iniciaron proyectos sin contar con el 100% del financiamiento asegurado. Como resultado, muchas obras quedaron a medio camino cuando se agotaron los recursos, generando deudas por valorizaciones y paralizaciones.

Para enfrentar esta problemática, el Ejecutivo aprobó recientemente un decreto de urgencia que prioriza el uso de recursos públicos de inversión para financiar la continuidad de obras ya iniciadas, en lugar de lanzar nuevos estudios o proyectos sin financiamiento completo.

La medida busca evitar que las nuevas autoridades asuman gestiones con proyectos inconclusos y pasivos presupuestales.







