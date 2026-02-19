Nueva Carretera Central: ¿Obras del túnel Pariachi iniciarán este 2026? Esto asegura el MTC

La construcción de la Nueva Carretera Central continúa en suspenso tras la resolución del contrato suscrito entre Provías Nacional y Egis, pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha garantizado la continuidad del proyecto. Ahora, tras una reunión de trabajo, el Ejecutivo aseguró que las obras del Túnel Pariachi iniciarán este año.

En una sesión de trabajo interinstitucional realizada con participación de representantes del MTC, Provías Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se adoptaron acuerdos para la realización de gestiones orientadas a contar con los recursos necesarios para dar luz verde al inicio del proyecto, cuyo presupuesto optimizado del componente Túnel Pariachi y sus accesos asciende a S/ 2,537 millones.

¿Dónde se construirá el Túnel Pariachi?

El túnel Pariachi, que forma parte del proyecto de la Nueva Carretera Central, estará compuesto por dos tubos paralelos de aproximadamente 6 kilómetros de longitud cada uno, con dos carriles por sentido. La infraestructura partirá desde la avenida Ramiro Prialé, en Ate, y permitirá conectar con Cieneguilla en menos de 10 minutos.

El MTC señaló que este proyecto se incorporará como prioridad estratégica en la programación presupuestal multianual 2027–2029 y en paralelo Provías Nacional presentará el próximo 5 de marzo el plan de trabajo integral que incluye los demás tramos de la Carretera Central.

Asimismo, destacó que para el año fiscal 2026 se ha solicitado una asignación adicional optimizada de S/ 400 millones, destinada a las labores preliminares del proyecto. Estos recursos permitirán iniciar en junio los trabajos de demolición y otras intervenciones iniciales.

Bloqueos en la Carretera Central

En medio de este anuncio, gremios de transportistas, productores agrarios y comerciantes de Junín acatan una paralización de 48 horas para exigir al Gobierno avances en la ejecución de la Nueva Carretera Central.

Como parte de las protestas, se ha reportado el bloqueo de la vía en distintos tramos de La Oroya, lo que viene afectando el libre tránsito.