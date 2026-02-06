Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa en suspenso: ¿Qué pasará con la construcción de estas megaobras?

Claudia Dávila, directora de Provías, aseguró que los proyectos no se han suspendidos y han solicitado a la Embajada francesa que presente una nueva compañía para continuar la asistencia técnica.

La gestión de los dos proyectos viales más críticos del país —la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa— ha entrado en una fase de incertidumbre legal y diplomática.

Mientras el Gobierno asegura que el acuerdo de Estado a Estado (G2G) con Francia sigue intacto, expertos y la propia oficina técnica advierten que la resolución del contrato con la empresa EGIS (gestora de PMO Vías) representa, en la práctica, la ruptura del convenio bilateral con el país europeo.

Provías: "Resolución del contrato no impacta en el acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia"

Provías Nacional fundamenta la salida de EGIS en una supuesta "falta de solvencia ética" detectada tras alertas de la Defensoría del Pueblo. Claudia Dávila Moscoso, directora de Provías, sostiene que la empresa ha sido sancionada por el Banco Mundial y el BID por prácticas fraudulentas en Argelia, India y Panamá,.

Dávila indicó a RPP que los proyectos tienen contratos vigentes con Provías y el ejecutor del proyecto. En el caso del Puente Santa Rosa tiene un contrato suscrito entre Provías Nacional y el consorcio Puente Chalaco. Además, tiene un contrato de supervisión suscrito por otro consorcio.

"En estos contratos, EGIS no forma parte contractual; por lo tanto, estos proyectos van a seguir ejecutándose. Lo mismo sucede con la Carretera Central, en donde hemos venido avanzando con los estudios y tenemos un contratista que nos está haciendo los estudios de impacto ambiental. Tenemos estudios de tráfico, topografía. Los contratos siguen vigentes porque están suscritos entre partes que no tienen nada que ver con EGIS. Se ha anulado el de asistencia técnica", argumentó en la Rotativa del Aire.

Ante la pregunta de si se han suspendido los proyectos, la vocera dijo “no, lo que se ha suspendido es la asistencia técnica”.

Sin embargo, esta versión difiere por el análisis de la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, quien sostiene que no se puede separar legalmente a la empresa del Estado que representa.

"La empresa EGIS firma en representación del Estado Francés y Provías Nacional, en representación del Estado Peruano. Resolverle el contrato a EGIS significa que el Perú le ha resuelto el contrato a Francia. Lo indicado por el comunicado del MTC es falso", explicó.

Además, advierte que el país ha escalado un conflicto técnico a un nivel geopolítico: "El Perú acaba de abrirse un frente diplomático, pues no se resuelve el contrato a una empresa, sino a un Estado, y no se le imputa corrupción a una empresa, sino al Estado de Francia".

¿Cuáles son los escenarios posibles?

La resolución abre tres escenarios críticos para el futuro de las megaobras:

Parálisis y arbitraje internacional: PMO Vías ya calificó la medida de "unilateral y sin sustento jurídico", reservándose el derecho de acudir a instancias internacionales. Lazarte refuerza esta idea al señalar que la cláusula anticorrupción del contrato se refiere a actos en el "presente contrato" y no a hechos pasados en otros países,. Para la exministra, "el contrato con Francia ya está resuelto, no hay más que hacer, solo esperar la respuesta de Francia". Giro hacia la inversión privada (APP): Existe un trasfondo económico relevante. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado su preocupación por el costo de estos proyectos, que equivalen al 8.9 % del PBI. La ministra Denisse Miralles ha sugerido buscar mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para aliviar la caja fiscal, con Proinversión. Incertidumbre en la adjudicación: PMO Vías advierte que esta crisis ocurre justo cuando las obras están próximas a ser adjudicadas. Lazarte cuestiona la motivación real del Ejecutivo: "¿Cuál es el interés de este gobierno de transición en terminar contratos que le ha costado sacar adelante al Perú?

Mientras Provías Nacional intenta transmitir calma asegurando que el cronograma no se verá afectado, la realidad jurídica descrita por la exministra Lazarte sugiere que el Perú podría enfrentar un largo silencio o una dura respuesta por parte de París, dejando en el aire una inversión superior a los S/ 24 mil millones,.