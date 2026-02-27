Servicio de buses Aerodirecto amplía su flota y refuerza operación en diferentes rutas

Buses cumplen un rol estratégico al conectar con el Gran Terminal Terrestre, facilitando la intermodalidad para más de un millón de personas que realizan viajes interprovinciales al año.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó la expansión de la flota del Servicio Aerodirecto, con el fin de optimizar la conectividad de los usuarios con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de pasajeros y busca ofrecer un traslado más rápido y eficiente hacia el primer terminal aéreo del país.

La nueva flota consiste en 10 buses modernos, los cuales han sido distribuidos estratégicamente: cinco unidades están destinadas a la ruta sur y cinco al terminal norte. Estos vehículos, de 10 y 12 metros de longitud, están equipados con cámaras de seguridad integradas y operan con gas natural vehicular (GNV), lo que reduce el impacto ambiental.

Durante el acto de inauguración, el titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, destacó el avance que esto representa para la ciudad.

“Hoy damos un paso más en el proceso de modernización de transporte público en nuestra capital y en el Callao”, afirmó el titular del sector. Asimismo, resaltó el compromiso con la sostenibilidad al señalar que “estas nuevas unidades... operarán con gas natural vehicular, lo que contribuye a reducir emisiones y avanzar hacia un sistema de transporte más limpio”.

Hasta la fecha, el Servicio Aerodirecto ha superado los tres millones de viajes, consolidándose como una alternativa útil para los ciudadanos. Además, cumple un rol estratégico al conectar con el Gran Terminal Terrestre, facilitando la intermodalidad para más de un millón de personas que realizan viajes interprovinciales al año.

El ministro Prieto Barrera enfatizó la importancia de la colaboración entre el Estado y el sector privado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Solo unidos vamos a poder superar las limitaciones, las adversidades, cerrar las brechas”, manifestó. Finalmente, expresó su satisfacción por el nivel del servicio brindado.