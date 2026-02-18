Desde Petroperú hasta la Nueva Carretera Central: la agenda económica que deja el gabinete tras la censura de José Jerí

La reciente censura de José Jerí como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República ha dejado al país en una nueva etapa de transición política. Con 75 votos a favor, el Parlamento decidió su salida, lo que obliga a elegir un sucesor que asuma la jefatura de Estado en pleno contexto electoral.

En medio de este movimiento, los ministerios vinculados a la economía dejan una hoja de ruta marcada por crisis financieras, megaproyectos en riesgo y amenazas climáticas que requieren atención inmediata.

Petroperú: Deuda millonaria y recorte de personal

El sector hidrocarburos enfrenta uno de sus momentos más críticos. Petroperú arrastra una deuda cercana a los $ 5,000 millones, lo que ha llevado a la empresa a perder su autonomía financiera frente a sus acreedores. Para intentar salvar la estatal, el Directorio aprobó un plan de reorganización que contempla la reducción de 954 posiciones laborales mediante la eliminación de vacantes, jubilaciones y la no renovación de contratos temporales.

Bajo el liderazgo de ProInversión, se ha diseñado un plan de seis etapas que busca incorporar gestión privada mediante concesiones, descartando la privatización total.

Aunque en 2025 se redujeron las pérdidas netas a $ 468.3 millones debido a la Nueva Refinería de Talara, la empresa aún opera con un capital de trabajo negativo de $ 1,558 millones.

MTC y MEF: El dilema de la Carretera Central

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el de Economía (MEF) dejan un escenario complejo para la Nueva Carretera Central. Provías Nacional resolvió el contrato de asistencia técnica con la empresa EGIS (del consorcio francés PMO Vías) tras hallazgos de corrupción y malas prácticas internacionales. Aunque el acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia sigue vigente, se espera que en las próximas semanas se nombre a un nuevo gestor.

El mayor obstáculo, sin embargo, es el dinero. La ministra de Economía, Denisse Miralles, advirtió que el proyecto, valorado en más de S/ 24,000 millones, no es viable si se financia exclusivamente con presupuesto público.

El MEF busca ahora un esquema de financiamiento mixto que incluya capital privado para no comprometer la caja fiscal destinada a colegios y hospitales.

Vivienda: Subsidios con fecha de vencimiento

En el sector Vivienda, la situación es de alerta máxima. El presupuesto para la Vivienda de Interés Social (VIS) sufrió un recorte drástico, pasando de S/ 2,000 millones en 2024 a solo S/ 1,075 millones para este año.

Gremios como la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) advierten que, de no aprobarse un crédito suplementario en marzo, los fondos para subsidios se agotarían entre abril y mayo, paralizando las ventas por el resto del año.

Produce y Agro: La sombra de "El Niño Costero"

Finalmente, el sector Producción y el Agrario enfrentan la amenaza del Fenómeno El Niño Costero, previsto entre marzo y noviembre de 2026. Según CENEPRED, más de 1.3 millones de personas están en riesgo muy alto por inundaciones, además de 515 mil hectáreas agrícolas que podrían verse afectadas, siendo la pequeña agricultura la más vulnerable.

En la pesca, el calentamiento del mar pone en riesgo la captura de anchoveta. El sector teme que se repita el desastre de 2023, cuando se perdieron S/ 1,400 millones en divisas por la falta de exportaciones de harina y aceite de pescado.

Pese a estos riesgos, la inversión en prevención ha sido mínima en regiones clave como Lambayeque y La Libertad, donde se ejecutó menos de un sol por habitante en obras de mitigación durante 2025.