Obras por Impuestos inicia el 2026 con más de S/ 1,100 millones adjudicados: regiones concentran la mayor inversión

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ha iniciado el año 2026 con un dinamismo histórico. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), al cierre de febrero se han adjudicado 67 intervenciones por un monto total de S/ 1,149 millones. Esta cifra representa un avance del 37 % respecto a la meta anual proyectada de S/ 3,099 millones, reflejando una aceleración significativa en los procesos de adjudicación.

Un crecimiento impulsado por la continuidad

El excelente desempeño en este primer bimestre se debe, en gran medida, a la continuidad de las convocatorias que se iniciaron en el último trimestre de 2025, las cuales explican la mitad de las adjudicaciones concretadas a la fecha. Solo durante el mes de febrero de este año, se adjudicaron 25 intervenciones por S/ 464 millones, una cantidad que representa cerca de tres veces el monto adjudicado en el mismo mes del 2025.

Al respecto, Dolly Lozano, subdirectora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas, destacó la importancia de este instrumento: “El avance registrado en los primeros meses del año confirma que Obras por Impuestos se consolida como un mecanismo eficiente y predecible para canalizar inversión privada hacia infraestructura pública prioritaria de alto impacto social”.

Lozano añadió que actualmente se observan proyectos de mayor envergadura y una cartera diversificada que permite adelantar el desarrollo para millones de familias a nivel nacional.

En la distribución por niveles de gobierno, los Gobiernos Regionales lideran la dinámica del mecanismo con 18 intervenciones por S/ 544 millones, lo que equivale al 47% del total adjudicado. Les siguen los gobiernos locales (distritales y provinciales) con S/ 477 millones y el Gobierno Nacional con S/ 128 millones.

A nivel institucional, el Gobierno Regional de Huánuco encabeza el ranking con S/ 166 millones adjudicados, seguido por el Gobierno Regional de Lima con S/ 131 millones. Otras entidades destacadas en el "top diez" incluyen al GR Huancavelica, el Ministerio de Educación (MINEDU) y el GR La Libertad, los cuales concentran en conjunto el 67% del monto adjudicado en lo que va del año.

Diversificación y proyectos de gran impacto

A diferencia del año anterior, el 2026 se caracteriza por contar con intervenciones de mayor envergadura, entre las que destacan:

El COAR Arequipa.

El Relleno Sanitario en Chimbote.

La Atención de Salud Básica en Ilabaya.

Los sectores que han recibido mayor inversión son Educación (S/ 344 millones), Transporte (S/ 107 millones) y Salud (S/ 91 millones). Además, el mecanismo se ha expandido a seis nuevos ámbitos de intervención, incluyendo Ambiente, Cultura y Deporte, Turismo, Vivienda y Desarrollo Humano, y Agropecuaria, lo que refleja el interés de la empresa privada por contribuir al cierre de brechas en más áreas estratégicas.

Balance histórico del mecanismo

Desde su creación en el año 2009, Obras por Impuestos ha permitido adjudicar un total de 1 151 intervenciones por S/ 18,175 millones en todo el país. En este balance acumulado, los gobiernos regionales también lideran el monto total con S/ 8,951 millones.

Este desempeño consolida a OxI como uno de los principales instrumentos de articulación público-privada para acelerar la inversión descentralizada y el cierre de brechas de infraestructura en el Perú.