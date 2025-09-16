Mañana podría aprobarse el octavo retiro de AFP: Esto es lo que se sabe

Octavo retiro AFP podría ser aprobado mañana: lo que se sabe de propuesta que se debatirá en Congreso | Fuente: Composición de RPP

Una jornada decisiva se vivirá mañana en el Congreso de la República, donde la Comisión de Economía tiene agendado debatir el octavo retiro de los fondos de las AFP a partir de las 10:00 a. m. Sin embargo, lo que se perfila no es solo un debate, sino una posible votación que podría acelerar la aprobación de la medida y llevarla al Pleno esta misma semana, incluso el jueves 18 de septiembre.

Aunque la agenda inicial prevé escuchar las opiniones técnicas de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación de AFP, las posturas de estas entidades ya son conocidas.

Fuentes parlamentarias indican que el tema es una prioridad y congresistas como José Luna podrían solicitar que se exoneren algunos trámites, como la elaboración de un dictamen que unifique los proyectos presentados para pasar directamente a la votación.

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, confirmó que, ante temas considerados "absolutamente urgentes", es posible obviar procedimientos y plazos habituales. "Si el presidente [del Congreso] apura los temas y se deriva al pleno, se tendría que exonerar de todo plazo de publicación. Se tendría que hacer una serie de mecanismos, pero sí podría", señaló la parlamentaria.

Esta celeridad se ve impulsada por varios factores: la presión de una posible nueva marcha ciudadana y la proximidad de la semana de representación parlamentaria. Si la comisión aprueba la iniciativa mañana, el siguiente paso clave sería la Junta de Portavoces, que tiene la facultad de calificar el proyecto con carácter de urgencia y agendarlo para su votación inmediata en el Pleno.

Posiciones políticas y una ley en la mira

Hasta el momento, las bancadas de Renovación Popular y Alianza para el Progreso se han mostrado a favor del retiro de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Por su parte, Fuerza Popular, a pesar de que uno de sus miembros preside la Comisión de Economía, aún no ha tomado una decisión formal sobre si votará a favor o en contra.

Paralelamente, crece en el Parlamento un consenso para derogar la ley de modernización del sistema previsional recientemente aprobada. El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) anunció la presentación de un proyecto de ley con este fin y que existe un consenso mayoritario para anular dicha norma.

La posible aprobación del retiro también se enmarca en un cambio de postura del Poder Ejecutivo. El ministro de Economía, quien inicialmente se oponía a la medida, modificó su posición hace menos de un mes, poco después de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte durante el último fin de semana.