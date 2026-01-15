¿Se concesionará el Oleoducto Norperuano?: Proinversión buscaría capital privado para un activo costoso y sin rentabilidad

El Oleoducto Norperuano, uno de los activos más importantes del país, se encuentra en el centro del plan de reorganización de Petroperú liderado por Proinversión. Según Luis del Carpio, director ejecutivo de la entidad, se presentó en La Rotativa Tarde por RPP y dio a conocer que este activo está actualmente "subutilizado"; además, representa una carga financiera significativa, con un costo operativo de mantenimiento sin generar rentabilidad.

Un activo que "no está generando ingresos"

Del Carpio señaló que la situación actual del oleoducto es el resultado de una gestión que no logró generar valor: "Es un excelente activo que está generando pérdidas. Evidentemente, tenemos que mejorar probablemente la regulación para promover más exploración de empresas privadas, más lotes entren en funcionamiento para que la necesidad de atención de este oleoducto se incremente; con lo cual vamos a traer inversión privada dispuesta no a generar pérdidas".

Para revertir esto, Proinversión busca modalidades de participación del sector privado que inyecten capital y mejoren la gestión comercial.

"Lo que vamos a tratar es, por ejemplo, en unidades de negocio como el oleoducto, buscar un inversionista privado que esté dispuesto a aportar capital, que realice una gestión comercial para que el petróleo, que probablemente se está yendo por el Amazonas, salga por esta infraestructura que tenemos acá en el Perú", agregó.

El plan: Más exploración y mejor regulación

La estrategia para salvar el Oleoducto Norperuano no solo depende de la inversión directa, sino de un cambio estructural en el sector hidrocarburos. Del Carpio explicó que se debe trabajar con el Ministerio de Energía y Minas para fomentar la exploración de lotes petroleros, permitiendo que más crudo fluya por esta infraestructura en lugar de ser transportado por los ríos de la Amazonía.

Entre las medidas propuestas para atraer inversionistas, el director de Proinversión mencionó:

Mejora de la regulación para promover la exploración privada.

para promover la exploración privada. Ampliación de plazos contractuales , sugiriendo elevar los contratos de 30 a 60 años , tal como ocurre en otros sectores, para dar predictibilidad a la inversión.

, sugiriendo elevar los contratos de 30 a , tal como ocurre en otros sectores, para dar predictibilidad a la inversión. Gestión privada especializada para garantizar que el activo sea rentable y deje de depender de los impuestos de los ciudadanos.

Garantía de propiedad estatal

Ante los temores de los gremios y diversos sectores políticos, Del Carpio reiteró que este proceso "no es una privatización". El objetivo es buscar un inversionista privado dispuesto a aportar capital y eficiencia bajo modalidades de concesión o asociación, pero manteniendo la propiedad del Estado sobre el activo.

"Lo que vamos a tratar es, por ejemplo, en unidades de negocio como el oleoducto, buscar un inversionista privado que esté dispuesto a aportar capital", sentenció el funcionario, asegurando que se contará con asesores internacionales de primer nivel para garantizar la credibilidad y el éxito del proceso frente a los acreedores y la ciudadanía.