Orygen cambia de propietario, pero falta aprobación de Indecopi: esto se sabe de la compra del Grupo Romero

Fuentes de RPP confirmaron que la empresa mantendrá sus contratos, operaciones y personal tras el acuerdo de venta.

Orygen Perú S.A.A. comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) un hecho de importancia que confirma que Niagara Holdings S.À.R.L., accionista controlador indirecto de Niagara Energy S.A.C., suscribió un contrato de compraventa de acciones con Inversiones Piuranas S.A., empresa del Grupo Romero, para la adquisición del 100% de las acciones de Niagara Generation S.A.C., accionista controlador directo de Niagara Energy S.A.C.

La operación se realizará a través de una afiliada del Grupo Romero gestionada por InfraCorp, su plataforma de inversiones en energía e infraestructura. Según el documento enviado a la SMV, la transacción aún no se ha concretado, pues su ejecución y cierre están sujetos al cumplimiento de condiciones establecidas en el contrato, entre ellas la autorización previa del Indecopi, en el marco de la Ley 31112. La empresa precisa que todavía no se ha producido la transferencia de propiedad y que esta será comunicada públicamente cuando ocurra.

Fuentes directas informaron a RPP que esta autorización regulatoria debería darse sin inconvenientes y que, de concretarse, la operación representará un cambio de propietario, mas no un cambio en la operación del negocio. RPP pudo conocer —en información exclusiva— que Orygen continuará con todos sus planes, contratos, acuerdos comerciales y su equipo humano sin variaciones.

La empresa también reiteró ante la SMV que seguirá reportando oportunamente cualquier hecho de importancia relacionado con este proceso.