Óscar Fernández Cáceres es ratificado como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo [PERFIL]

En el marco de la recomposición del gabinete ministerial tras la asunción de José María Balcázar como presidente de la República, se ha confirmado la ratificación de Óscar Fernández Cáceres al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Fernández Cáceres, quien fue nombrado originalmente en octubre de 2025 durante la gestión de José Jerí, continuará en sus funciones bajo la conducción de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles Miralles.

Este es su perfil académico y experiencia en gestión

Óscar Fernández Cáceres es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 25 años de experiencia, desempeñándose tanto en el sector público como en el privado. Su formación incluye estudios de especialización en Gestión Municipal en ESAN, lo que le ha permitido ocupar diversos cargos en gobiernos regionales y locales.

Antes de asumir la titularidad del MTPE el 14 de octubre de 2025, se desempeñaba como Director de la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación (Minedu). Durante su paso por el Minedu, destacó por la organización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) de 2025, que alcanzaron una participación récord de más de 856,000 inscritos.

Vínculo con el deporte de alta competencia

La carrera de Fernández Cáceres está marcada por su pasado como deportista de alto nivel, habiendo representado al Perú entre 1986 y 1994 en eventos internacionales como el Mundial de Atletismo en Roma 1987 y el Mundial Universitario en Alemania 1989.

En el ámbito de la dirigencia deportiva, su experiencia incluye: