Osinergmin garantiza GLP para 18 días y descarta falta de gasoholes y diésel: ¿Cómo va la importación?

Ante las preocupaciones sobre el suministro de energía en el país, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) confirmó que existe un abastecimiento suficiente de hidrocarburos para atender la demanda del mercado interno.

De acuerdo con el reporte oficial, la planta de Pluspetrol en Pisco dispone actualmente de inventarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para aproximadamente 12 días de consumo habitual. A esto se suman las existencias en los puertos del Callao, que cubren cerca de 6 días adicionales.

A pesar de que se ha registrado un incremento en el despacho de GLP a unidades cisterna, las autoridades recalcaron que las existencias son "suficientes para atender la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural".

Además, las plantas de abastecimiento ya gestionan la importación de mayores volúmenes para evitar cualquier interrupción en el suministro.

Situación de gasoholes y diésel

Tras inspeccionar las plantas de abastecimiento de Valero, Pampilla, Callao y Conchán, el organismo supervisor descartó cualquier falta de stock de combustibles líquidos. "No hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel", señaló la institución en su comunicado.

Respecto al incremento de precios en el GLP vehicular y los gasoholes, Osinergmin aclaró que estos cambios no guardan relación con el racionamiento de gas natural, sino que responden a factores del mercado internacional derivados del contexto geopolítico en Medio Oriente. No obstante, la entidad advirtió sobre la presencia de posibles comportamientos especulativos en algunos puntos de venta.

Finalmente, el organismo confirmó que la generación eléctrica está garantizada y que esta situación de emergencia no tendrá ningún impacto en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.