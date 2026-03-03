Osinergmin inicia fiscalización para determinar causas y responsabilidades tras falla en transporte de gas natural

Ante la declaratoria de emergencia en el suministro de gas natural proveniente de Camisea, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) anunció el despliegue de acciones de fiscalización inmediata.

El objetivo de esta intervención es esclarecer el origen de la afectación en el sistema de transporte que conecta Camisea con Lima y establecer las consecuencias legales para los responsables.

Según informó el organismo, se han dispuesto las acciones necesarias que "permitirán determinar las causas y responsabilidades, así como la aplicación de las sanciones y medidas correspondientes en caso de determinarse incumplimientos".

Estas medidas administrativas y sancionadoras también se extenderán a la cadena de comercialización minorista. Actualmente, se vienen realizando operativos en grifos de Lima, Callao e Ica para asegurar que el Gas Natural Vehicular (GNV) se despache "exclusivamente al transporte público", bajo advertencia de severas sanciones conforme al marco legal vigente.

Priorización del consumo interno y estado del sistema eléctrico

El mecanismo de racionamiento activado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tiene como prioridad absoluta "el uso del gas natural para el sector domiciliario y comercial". Osinergmin solicitó a los usuarios de GNV comprensión ante las dificultades, recordando que estas restricciones son vitales para asegurar el abastecimiento en hogares y servicios esenciales.

Por otro lado, el organismo confirmó que el suministro nacional está garantizado. La falta de gas para las centrales termoeléctricas ha sido compensada con:

El uso temporal de centrales de respaldo que operan con diésel.

La operación normal de centrales eólicas y solares.

Niveles adecuados de almacenamiento de agua para la generación hidroeléctrica.

Asimismo, se recalcó que "esta emergencia no generará impactos en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados".

Finalmente, para los conductores de vehículos particulares que no pueden acceder a GNV, se recomienda utilizar el aplicativo Facilito. Esta herramienta permite "ubicar los establecimientos más cercanos y conocer los precios disponibles" de gasoholes o diésel, facilitando decisiones informadas ante la coyuntura actual.