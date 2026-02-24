¡Atención! Tercer bloqueo masivo sacará 100,000 celulares de la red: ¿Cómo evitar que el tuyo sea suspendido?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que este 24 de febrero de 2026 comienza el tercer bloqueo masivo de 100,000 celulares.

Esta acción está dirigida a equipos que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo.

Una lucha constante contra la inseguridad

Este nuevo grupo de dispositivos se suma a los bloqueos previos realizados el 26 de enero y el 17 de febrero, completando un total de 300,000 celulares fuera de circulación en los primeros meses del 2026. Según el regulador, estos equipos están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de terminales con IMEI adulterados o clonados.

Las empresas operadoras han recibido la orden de bloqueo y cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para informar a los abonados a través de mensajes de texto (SMS) antes de ejecutar la medida.

¿Qué hacer si bloquean tu celular o recibes el aviso?

Si consideras que el bloqueo es injusto o posees un equipo legal, Osiptel ha establecido los siguientes procedimientos: