Ositrán apelará fallo que le impide supervisar megapuerto de Chancay: "No es atribución" de la empresa Cosco Shipping decidir quién la fiscaliza

La presidenta de Ositrán, Zambrano Copello, dijo que, una vez sean notificados formalmente, recurrirán a la Sala Constitucional de la Corte Superior para revertir la decisión judicial.

La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, anunció que la institución apelará la resolución del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que excluyó al puerto privado de Chancay, a unos 75 km al norte de la ciudad de Lima, de ser regulado y fiscalizado por dicha entidad.



Durante una entrevista con el programa Economía para todos, de RPP TV, Zambrano Copello indicó que, una vez sean notificados formalmente, recurrirán a la Sala Constitucional de la Corte Superior para revertir la decisión judicial. "Ya tenemos un proyecto de respuesta", afirmó.



Ante las afirmaciones de la empresa china naviera Cosco Shipping, a cargo del megapuerto de Chancay, que sostiene que otros organismos estatales supervisan, controlan y fiscalizan sus actividades portuarias, la alta funcionaria remarcó que es el Estado, a través de sus leyes, quien decide qué entidades intervienen en una infraestructura portuaria.

"Quien decide qué organismos están dentro de una infraestructura portuaria es el propio Estado a través de sus leyes. Ellos no pueden decidir que, porque ya hay dos o tres organismos, ya no quieren que lleguen otros organismos con otras atribuciones. Los organismos que están dentro de la infraestructura de Cosco Shipping, como la Autoridad Portuaria Nacional, Sunat, tienen funciones muy propias. Ositrán tiene una función completamente distinta y no es atribución de los señores de la empresa Cosco Shipping decidir quién entra o quién no entra, sino eso y es un mandato legal que ellos deben cumplir", sostuvo.



"Nuestro organismo justamente es supervisor de la inversión privada"

Zambrano explicó que Ositrán tiene una función de regulador económico centrada en evitar el abuso de poder monopólico y las fallas de mercado, lo cual beneficia directamente a los usuarios intermedios y finales del megapuerto.



La titular del organismo público cuestionó el argumento de que Ositrán no puede supervisar por tratarse de capitales privados en Chancay. "Nuestro organismo justamente es supervisor de la inversión privada. Entonces, no entiendo la lectura que ellos dan a las normas legales para concluir algo completamente inverso a lo que es nuestra razón de ser", aclaró.



Para ilustrar este punto, Verónica Zambrano mencionó el caso de Logística Peruana del Oriente en la selva, una empresa con una licencia de uso de área acuática idéntica a la de Cosco Shipping que ya es supervisada por Ositrán.



"Me llama la atención estos comentarios que hacen los señores de la empresa, porque quiere decir que ni siquiera se han preocupado de leer la ley de Ositrán, cuando Ositrán ha sido creado para regular mercado de servicios públicos y su ámbito de aplicación no son concesiones solamente, son empresas prestadoras y ellos califican como empresa prestadora de servicios al público", concluyó.