Línea 2 y el Aeropuerto Jorge Chávez impulsan la inversión en infraestructura de transporte concesionada, que creció 10.4 % en 2025

La inversión valorizada en las infraestructuras de transporte bajo régimen de concesión en Perú mostró un sólido dinamismo durante el último año.

Según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), el monto acumulado ascendió a $ 14,085 millones, lo que representa un incremento del 10.4 % en comparación con los $ 12,762 millones registrados al cierre de 2024.

Este crecimiento, que equivale a una inyección adicional de $ 1,323 millones, fue impulsado principalmente por la aceleración de proyectos en los sectores ferroviario y aeroportuario.

Línea 2 del Metro y Aeropuerto Jorge Chávez

El sector ferroviario lideró la ejecución anual debido a los avances de la Línea 2 del Metro de Lima, que valorizó inversiones por $ 603,7 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 46 % del total invertido en infraestructura concesionada durante 2025.

En segundo lugar, la infraestructura aeroportuaria reportó inversiones por $ 481,3 millones. Este avance se debió mayoritariamente a las obras de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ejecutadas por la concesionaria Lima Airport Partners (LAP).

Por otro lado, sectores como carreteras y puertos registraron inversiones de $ 137,0 millones y $ 100,6 millones, respectivamente. Estos montos se destinaron a trabajos de mantenimiento, mejoras operativas y adecuaciones de seguridad.

El cierre del año marcó un hito en la ejecución de obras. Diciembre se consolidó como el mes con mayor nivel de inversión, alcanzando los $ 290,5 millones valorizados. Durante este periodo, la Línea 2 del Metro volvió a destacar al concentrar el 48.5 % del total mensual, seguida por el sector de carreteras con $ 62,8 millones.

Avance hacia el cierre de brechas

Al finalizar 2025, el nivel de ejecución global alcanzó el 64 % respecto al importe referencial total de los contratos de concesión, el cual se estima en $ 22,008 millones.

Desde Ositrán se destacó que estas cifras evidencian el "dinamismo de la inversión privada" y subrayaron la relevancia de la supervisión técnica para asegurar el cumplimiento de los contratos y el "cierre de brechas de conectividad y competitividad del país".

Estado de los compromisos de inversión por sector: