¿Ositrán publicará el valor de la TUUA de Transferencia? La tarifa no figura en la agenda oficial de mañana

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, anunció que el 19 de noviembre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) daría a conocer el cálculo de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ello, durante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Frente a ello, RPP visitó el Portal de Transparencia de Ositrán para conocer cuál es la agenda de mañana y se encontró lo siguiente en la Orden del Día:

Determinación del órgano competente para pronunciarse sobre el pedido de nulidad de oficio formulado por APM Terminales Callao S.A. Evaluación del inicio de oficio del procedimiento de revisión de las Tarifas Máximas de los Servicios Estándar a la nave, la carga y los pasajeros prestados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma concesionado a la empresa Concesionaria

Puerto Amazonas S.A. Interpretación de las definiciones referidas a “Conservación Vial Rutinaria” y “Obras Adicionales” contenidas en la cláusula 1.13 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial - Ovalo Chancay / Dv. Variante

Pasamayo - Huaral – Acos. Renuncia formulada por el señor Luis Alberto Arequipeño Támara al cargo de miembro del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán. Solicitud de inicio del procedimiento de desregulación tarifaria del Servicio Estándar a la Carga Sólida a Granel – Descarga de Granel Sólido Comestible, presentada por APM Terminals Callao S.A. Inicio del procedimiento de revisión tarifaria de oficio en el Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao. Identificación y rectificación de error material en la Resolución del Consejo Directivo N° 00012-2025-CD-OSITRAN y en su exposición de motivos.

En conclusión, la fijación de la TUUA de Transferencia no aparece como tema de debate en el Orden del Día, que es la parte destinada a decisiones y deliberación formal; sin embargo, sí será puesto en conocimiento como parte del Despacho, donde se revisan comunicaciones y asuntos informativos.