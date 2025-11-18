¿Ositrán publicará el valor de la TUUA de Transferencia? La tarifa no figura en la agenda oficial de mañana

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, anunció que el 19 de noviembre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) daría a conocer el cálculo de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ello, durante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.
Frente a ello, RPP visitó el Portal de Transparencia de Ositrán para conocer cuál es la agenda de mañana y se encontró lo siguiente en la Orden del Día:
- Determinación del órgano competente para pronunciarse sobre el pedido de nulidad de oficio formulado por APM Terminales Callao S.A.
- Evaluación del inicio de oficio del procedimiento de revisión de las Tarifas Máximas de los Servicios Estándar a la nave, la carga y los pasajeros prestados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma concesionado a la empresa Concesionaria
Puerto Amazonas S.A.
- Interpretación de las definiciones referidas a “Conservación Vial Rutinaria” y “Obras Adicionales” contenidas en la cláusula 1.13 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo Vial - Ovalo Chancay / Dv. Variante
Pasamayo - Huaral – Acos.
- Renuncia formulada por el señor Luis Alberto Arequipeño Támara al cargo de miembro del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Ositrán.
- Solicitud de inicio del procedimiento de desregulación tarifaria del Servicio Estándar a la Carga Sólida a Granel – Descarga de Granel Sólido Comestible, presentada por APM Terminals Callao S.A.
- Inicio del procedimiento de revisión tarifaria de oficio en el Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao.
- Identificación y rectificación de error material en la Resolución del Consejo Directivo N° 00012-2025-CD-OSITRAN y en su exposición de motivos.
En conclusión, la fijación de la TUUA de Transferencia no aparece como tema de debate en el Orden del Día, que es la parte destinada a decisiones y deliberación formal; sin embargo, sí será puesto en conocimiento como parte del Despacho, donde se revisan comunicaciones y asuntos informativos.