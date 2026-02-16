¿Otro retiro de AFP? Expertos alertan que debilitaría la reforma y elevaría el costo fiscal: este es el proyecto de ley

El congresista Américo Gonza Castillo, integrante de la bancada de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley 13963-2025-CR, el cual propone autorizar un noveno retiro extraordinario de los fondos previsionales administrados por las AFP.

La iniciativa legislativa busca que los afiliados puedan retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale aproximadamente a S/ 22,000, con el objetivo de mitigar los efectos del incremento del costo de vida y la actual desaceleración económica.

¿En qué consiste la propuesta?

El proyecto establece que los afiliados podrán presentar su solicitud de retiro de forma física o virtual. El desembolso se realizaría en armadas de hasta una UIT cada 30 días calendario, recibiéndose el primer depósito a los 30 días de presentada la solicitud. Además, se resalta la intangibilidad de los fondos, asegurando que estos no puedan ser objeto de descuentos, embargos o retenciones judiciales o administrativas.

Una de las novedades más polémicas de este proyecto es su disposición complementaria, la cual ordena la devolución total de los fondos (incluyendo ganancias) a los familiares directos o beneficiarios legales en caso de fallecimiento del aportante.

La opinión de los especialistas: Un proyecto "populista y antitécnico"

A pesar de los fundamentos del proyecto, que citan la alta rentabilidad de las AFP frente a las pérdidas de los afiliados y el aumento de la pobreza monetaria (que alcanzó el 27.6 % en 2024), diversos especialistas han manifestado su rechazo.

El abogado laboralista César Puntriano considera que es "un disparo al pie de la reforma", calificando la medida como "totalmente populista y antitécnica". Según Puntriano, este noveno retiro atenta directamente contra la reciente Ley de Modernización del Sistema Previsional, la cual buscaba precisamente prohibir retiros totales o parciales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

"Con esta norma estamos nuevamente atentando contra esta reforma. Las personas que retiran ya no van a tener fondo para poder financiar la vejez", advirtió el abogado, señalando que se está sacrificando una pensión futura por un beneficio de corto plazo.

Sobre la devolución a herederos, Puntriano explicó que esto "atenta contra la norma vigente", pues actualmente el sistema ya contempla pensiones de sobrevivencia para cónyuges, hijos y padres, siguiendo un orden legal y no una entrega directa del fondo como si fuera una herencia común.

Por su parte, el abogado laboralista Juan Valera coincidió en que el proyecto busca "aplausos fáciles" con fines electorales. Valera argumentó que generar más "forados" en el sistema impide que los afiliados vean rentabilidad real a futuro.

"El hecho de buscar un goce inmediato del dinero no necesariamente quiere decir que se va a utilizar de la mejor manera. Muchas veces la gente termina generándose problemas por un mal manejo o porque son presas de estafas", señaló Valera.

Desde la perspectiva económica, Melvin Escudero calificó la iniciativa como una "terrible noticia" y resaltó que organismos técnicos como la SBS y el Banco Central de Reserva siempre se han opuesto a estos retiros. Escudero advirtió que los beneficiarios reales no son los más necesitados, quienes ya agotaron sus fondos en retiros anteriores, sino los empleados formales con sueldos más altos.

"Esa es la verdad que no están diciendo los congresistas. El costo fiscal es inmanejable porque mucha gente no tendrá pensión y el fisco tendrá que asumir el costo a través de Pensión 65", explicó el economista.

Escudero también comparó la situación de Perú con países como México y Chile, donde las reformas están subiendo las tasas de contribución y prohíben los retiros, mientras que en el país se toma el camino opuesto.

El proyecto de ley ahora deberá ser debatido en las comisiones correspondientes del Congreso antes de pasar, eventualmente, al Pleno para su votación.